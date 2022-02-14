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Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı - Son Dakika

Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı

14.02.2022 18:10
Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı

Van'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan'ın cenazesi, memleketi Samsun'a uğurlandı.

Van'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan'ın cenazesi, memleketi Samsun'a uğurlandı.

Van'da sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan (43), kaldırıldığı Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası olan Kalkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne getirildi. Cenaze namazının kılınması ve duaların okunmasının ardından Kalkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Samsun'a gönderildi.

Dr. Eyüp Kalkan'ın eşi Nurhan Kalkan'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve sağlık çalışanları katıldı. - VAN

Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı
Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı
Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı
Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı
Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı
Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı

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Kalp Krizi, Tuşba, Eyüp, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü memleketine uğurlandı - Son Dakika
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