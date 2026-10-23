Van Erciş depreminin 15. yılında Koçak kardeşler yakınlarının mezarında dua etti - Son Dakika
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Van Erciş depreminin 15. yılında Koçak kardeşler yakınlarının mezarında dua etti

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Van Erciş depreminin 15. yılında Koçak kardeşler yakınlarının mezarında dua etti
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Van Erciş'te 23 Ekim 2011'deki 7.2 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybeden Koçak kardeşler, 15. yıl dönümünde Seyyid Muhammet Mezarlığı'nda dua etti. Kılıçarslan Koçak, eşini, çocuklarını ve diğer yakınlarını kaybettiğini, acıyı unutamadığını söyledi.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde birçok yakınını kaybeden Koçak kardeşler, yaşadıkları acıları unutamıyor.

2011 yılında Van'ın Tabanlı Mahallesi merkezli meydana gelen 7.2'lik depremde 604 kişi hayatını kaybetmiş, bin 966 kişi yaralanmıştı. Deprem özellikle Erciş ilçesinde çok fazla hissedilmiş ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. 2011 depreminde yakınlarını kaybeden Koçak kardeşler, Seyyid Muhammet Mezarlığındaki yakınlarının kabrini ziyaret ederek dua etti.

Birinci derece yakınlarını kaybeden Kılıçarslan Koçak, "23 Ekim depreminde eşimi, çocuklarımı, annemi, abimi, birçok yakınımı kaybettim. Her zaman gelip mezarlarını ziyaret ediyorum. Depremin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen ben onları unutamadım, bugün yine depremin yıl dönümü nedeniyle buradayım. Acıyı tazelemek gibi değil de bir yad etmek için buradayım. Unutulmayan bir afetti, kimse yaşamasın, Allah kimseye bu türlü acıları nasip etmesin. Zor ama hayat bir şekilde devam ediyor" dedi.

Birçok yakınını kaybeden Murat Koçak da, "2011 depreminin seneyi devresindeyiz. Allah'ım bu acıları kimseye nasip etmesin. Çeken bilir, çekmeyen bilmez. Herkes tedbirini alarak evini, iş yerini ona göre depreme dayanıklı yapsın. Memleketimiz deprem bölgesi, Allah hiç kimseye nasip etmesin. Şimdi ölüm bizim içindir, fakat toplu ölüm zordur. 2011 depreminde annemi kaybettim, abimi kaybettim, yeğenlerimi, yengelerimi kaybettim, eşimi kaybettim. Yani kayıp çoktu ama acılarımızı içimizde yaşıyoruz. Depremden sonra tekrar ayakta durmaya çalıştık. Ömür nereye kadar giderse orada bırakıp gideceğiz. Sadece insanlardan ricam kendilerine iyi baksınlar, tedbirlerini alıp öyle yaşasınlar. Hem bu dünya için hem ahiret için yaşasınlar. Allah'ım bir daha hiç kimseye yaşattırmasın. Kahramanmaraş depreminde oraya gittik. Oradaki ortama baktık. Yani biz yaşadığımız için onların acısını biliyoruz. Maraş depremini de gördük. Erciş depremini de gördük. Maraş depremine giderken buradaki acıları yaşayarak gittik. Onlara canı gönülden yardım etmeye çalıştık. Allah devletten de, derneklerden de razı olsun. Canla başla çalıştılar. Yemek, gıda, ihtiyaç olarak maddi manevi ne varsa elimizden, insanların elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Türkiye'nin her yerinden Maraş depreminde yardım için gelen vardı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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