Van haberi | İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor - Son Dakika
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Van haberi | İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor

05.08.2022 12:48

Van yerel haberine göre İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor Van'ın önemli kültürel geleneklerinden biri olan Van Oturma Geceleri'ni hafızalarda canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla İpekyolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu programlar devam ediyor.

İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor

VAN - Van'ın önemli kültürel geleneklerinden biri olan Van Oturma Geceleri'ni hafızalarda canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla İpekyolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu programlar devam ediyor.

Kentin kalbi konumundaki İpekyolu Kent Park'ta haftanın belirli günlerinde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile düzenlenen programlara Vanlılar yoğun ilgi gösteriyor. Program, Van'ın Sesi Oturma Gecesi Ekibi üyelerinden rahmetli Seyfettin Zırhlıoğlu (Seyfi Baba) anısına belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Zırhlıoğlu ailesinin de davet edildiği programda özellikle sinevizyon gösterisi sırasında, aile duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Programda bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Çok değerli sanatçımız, Van'ın gözbebeği, Seyfettin Zırhlıoğlu abimizin anısına bu programı hazırladık. Van'ın değerlerini yaşatmak için Van'ın türkülerini büyük bir zarafetle, büyük bir aşkla bu zamana kadar getirdi. Bundan sonrada geri kalan sanatçılarımız artık onun yerine devam edecek. Allah ona rahmet eylesin. Artık biz onun şarkıları, türküleriyle de Van'ı yaşatmaya devam edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz" diye konuştu.

Programa katılan Vanspor Dernek Başkanı Mürsel Demir ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile katılımcılara Vanspor atkısı hediye etti. Başkan Vekili Aydın da Vanspor'a başarılar dileyerek, bu yıl büyük bir başarı sağlayacağını umut ettiğini ve her zaman Vanspor'un yanında olduklarını belirtti.

Programda rahmetli Zırhlıoğlu'nun yeğeni Erdi Yıldırım Şaran Van türkülerinden bir parça okurken, oğlu Barış Zırhlıoğlu ise bir konuşma yaparak, "Babam Van için önemli biriydi, Van'ı çok severdi, Vanlıları çok severdi. Bu geceleri çok severdi. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yine buradaydı, aramızdaydı. Takdiri İlahi, babam şu anda aramızda yok. Onun adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız. Bir Vanlı olarak bu onur bize yeter. Sizlerle gurur duydum. Babamın adına hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Van'ın Sesi Oturma Gecesi Ekibi üyelerinden Murat Yaşar da, "Rahmetli Seyfi Baba'nın anısına yapılan bir program bu. Bütün Van'ın tanıdığı sekiz köşe şapkasıyla herkesin beğendiği, hiç kızmayan, kalp kırmayan, bizim için çok değerli abimizdi. Allah rahmet eylesin. Özellikle belirtmek istiyorum Seyfi Baba'yı anma işinin fikir babası kaymakamımızdır. Burnumuzun direği sızladı. Bütün ekip olarak çok duygulandık. Size çok teşekkür ediyoruz. Var olun, bizim Van'da derler ayağınız taşa değmiye" diye konuştu.

Vatandaşlar ise saatler öncesinde İpekyolu Kent Park'a akın ederek hem piknik yaptı hem de söylenen şarkılar eşliğinde bazen duygulanarak, bazen de halaylarla programa eşlik etti. Eski geleneklerin, kültürün, örf ve adetin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek programların devamını isteyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van haberi | İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberi | İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor - Son Dakika
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