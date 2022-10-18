Van haberi | Van'ın yöresel lezzetleri İpekyolu'nda yarıştı - Son Dakika
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Van haberi | Van'ın yöresel lezzetleri İpekyolu'nda yarıştı

18.10.2022 00:58
Van haberi | Van'ın yöresel lezzetleri İpekyolu'nda yarıştı

Van yerel yerel haberine göre Van'ın İpekyolu Belediyesi, kentin zengin mutfak kültürünün yerel ve ulusal alanda tanıtılması için 'Yöresel Yemek Yarışması' düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kentin zengin mutfak kültürünün yerel ve ulusal alanda tanıtılması için 'Yöresel Yemek Yarışması' düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Elite World Van Hotel'de düzenlenen ödüllü yemek yarışmasına toplamda 80 kişi müracaat etti.

Yarışmaya katılan 26 katılımcı, yaptıkları lezzetlerle kıyasıya yarıştı. Keledoş, köfteli erişte aşı, kaşık tatlısı ile birinci olan Miyeser Antika tam altın, keledoş, püşürük, kalbura bastı ile ikinci olan Kerime Çapkan yarım altın, Kürt köftesi, püşürük ve aside tatlısı ile üçüncü olan Ayşe Satılmış ise çeyrek altın ödülü kazandı.

Jüri üyeleri arasında Dr. Öğr. Üyesi Esat Özata, Prof. Dr. Elvan Ocak, Aşçılar Federasyonu Van Temsilcisi Ali Geyik ve Van'da yöresel yemeklerin işletmecisi olan Erkan Yıldız yer aldı.

Yarışmacıları tek tek ziyaret ederek yapılan yemekler hakkında bilgi alan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Bugün Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yöresel yemek yarışmasındayız. Hünerli hanımlar tarafından çok yoğun bir ilgi var. 26 yarışmacı şu anda hazır. Birazdan çok kıymetli jüri üyelerimiz yemekleri tadarak ve birini seçmeye çalışacaklar. Bana sorarsanız buraya katılanların hepsi kazandı. Bizim burada yapmak istediğimiz şey yöresel lezzetlerin tüm Türkiye'de ve uluslararası camiada tanıtılması ve duyurulması. Buna katkı veren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmacılar 90 dakika içerisinde kendileri için ayrılan mutfakta hünerlerini göstererek en lezzetli yemeklerini yaptılar.

Yarışmanın birincisi Miyeser Antika, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yarışmaya katılmayı hiç düşünmüyordum. Bir gün arkadaşlarıma keledoş yemeği yaptım. Onlar da bu yarışmayı gördüklerinde mutlaka başvurmam gerektiğini söylediler. Kendime güveniyordum. Birinci oldum ve çok mutluyum" diye konuştu.

Ünlü şef ve akademisyen jüri üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esat Özata ise "Bugün Van'ın yöresel yemek yarışmasında birbirinden güzel lezzetler tattık. Her yarışmada olduğu gibi 1, 2 ve 3. oluyor. Bütün yemekleri tek tek tattık. Hepsi de birbirinden lezzetliydi fakat değerli jüri üyelerinin ortak kararı ile neticede birinci olan biri çıkacak. Miyeser Hanım'ı tebrik ediyorum. Köfteli erişte aşı gerçekten çok lezzetliydi. Bu yarışmalar bir ilin, bir yörenin etnik lokal ürünleriyle yapılan yemeklerini aslında gün yüzüne çıkaran, onları aslında kendi arasında tanıtan ve Türkiye'ye tanıtan, bundan sonra dünyaya tanıtacak olan ürünler. Çünkü dünyada bir ilin gastronomisel açıdan, mutfak açısından zengin olması, o ilde yetiştirilen ürünlerle yapılması lazım. Bu anlamda Van çok başarılı bir ilimiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böylesi güzel bir organizasyon yapıldığı için İpekyolu Belediyesine, kaymakamlığına ve bu yarışmada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve tabi ki tüm yarışmacılarımızı kutluyorum. Tekrar Van'ın lezzetlerinde beraber olmak dileğiyle hoşça kalın" dedi.

Sırası ile 4. olan Arzu Şimşek'e yemek takımı, 5. olan Canan Yendim'e tencere seti, 6. olan Aygül Avcı'ya ise fincan takımı hediye edildi. - VAN

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Van ekonomi haberi: İpekyolu'daki çiftçilere sıvat desteği Van ekonomi haberi: İpekyolu'daki çiftçilere sıvat desteği Van haberi | Van'ın yöresel lezzetleri İpekyolu'nda yarıştı Van haberi | Van'ın yöresel lezzetleri İpekyolu'nda yarıştı
Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van haberi | Van'ın yöresel lezzetleri İpekyolu'nda yarıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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