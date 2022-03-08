Vanlı kadınlardan 'şiddetin olmadığı bir dünya' temennisi - Son Dakika
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Vanlı kadınlardan 'şiddetin olmadığı bir dünya' temennisi

08.03.2022 09:09
Vanlı kadınlardan 'şiddetin olmadığı bir dünya' temennisi

Van'da aralarında doktor, muhtar, aşçı, esnaf, girişimci ve arıcının bulunduğu kadınlar, mesajlarında kadına şiddetin son bulmasını temenni etti.

Van'da aralarında doktor, muhtar, aşçı, esnaf, girişimci ve arıcının bulunduğu kadınlar, mesajlarında kadına şiddetin son bulmasını temenni etti..

Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, özellikle kadına şiddetin son bulması temennisinde bulunuldu. Aralarında doktor, muhtar, esnaf, aşçı, girişimci ve arıcının olduğu kadınlar, verdikleri mesajlarda kadına şiddetin son bulduğu ve kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı bir dünya temennisinde bulundu. - VAN

Vanlı kadınlardan 'şiddetin olmadığı bir dünya' temennisi
Vanlı kadınlardan 'şiddetin olmadığı bir dünya' temennisi
Vanlı kadınlardan 'şiddetin olmadığı bir dünya' temennisi
Vanlı kadınlardan 'şiddetin olmadığı bir dünya' temennisi
Vanlı kadınlardan 'şiddetin olmadığı bir dünya' temennisi

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Dünya Kadınlar Günü, Esnaf, Mart, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vanlı kadınlardan 'şiddetin olmadığı bir dünya' temennisi - Son Dakika


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