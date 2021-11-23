Yabancı öğrencilerden etli ekmeğe tam not - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler etli pideyle tanıştılar.

SCÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen yemek programında yabancı öğrenciler Sivas'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Ulaş Pidesini tattılar. TÖMER'in bahçesinde düzenlenen programa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, TÖMER Müdür Yardımcısı Mahmut Günay, eğitmenler ve öğrenciler katılırken yabancı öğrenciler de kendi ülkelerine ait yemekleri ikram ettiler.

"Öğrencilerimize mutfak kültürünü de tanıtmak istiyoruz"

Programın ardından konuşan Rektör Yıldız, Sivas'ın yöresel lezzetlerini öğrencilere tanıtmak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimize mutfak kültürünü de tanıtmak istiyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizle bir araya gelerek etli pide yedik. Bunun yanı sıra onların ülkelerine ait lezzetleri de tatmış olduk. Güzel bir etkinlik oldu" dedi. - SİVAS