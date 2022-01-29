Yabancı uyruklu eşinin vize süresi doldu, 4 çocuğuyla ortada kaldı - Son Dakika

Antalya'da yaşayan 35 yaşındaki Müslüm Arpağ, eşinin vize işlemleri için gerekli evrakın kendilerine ulaşamaması sebebiyle Kazakistan uyruklu eşi Madina Arpağ'ın sınır dışı edilmeyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Eşi geri gönderme merkezinde tutulan ve 4 çocuğuyla ortada kalan baba, 1 yaşındaki bebeğini geri gönderme merkezindeki anneye teslim etti.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Müslüm Arpağ, Kazakistan uyruklu eşi Madina Arpağ ile 10 yıl önce resmi olarak evlendi. Çiftin resmi evlilik öncesi de dahil yaşları 1 ile 14 arasında değişen 4 çocuğu dünyaya geldi. Aradan geçen sürede Müslüm Arpağ, eşinin Türk vatandaşlığına geçmesi içinde gerekli başvuruları yaptı. Fakat çift arasında hukuki anlaşmazlıklar mahkemeye taşınınca, Madina Arpağ arada bir ülkesine gidip gelince Türk vatandaşlığını alamadı. Geçici ikamet izni dolan Madina Arpağ, görevliler tarafından Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Müslüm Arpağ, bir süre kendisinin baktığı 1 yaşındaki bebeğini de eşine bıraktı. Arpağ, kendilerine vize süresini uzatmak için gönderilen evraklarının ulaşmadığını ve çocuklarıyla mağdur olduğunu öne sürdü.

"İkamet izin süresi dolmuş"

Müslüm Arpağ, Kazakistan uyruklu eşi ile 10 yıl önce resmi olarak evlendiğini hatırlattı. Bu evlilikten 4 çocuğu olduğunu dile getiren Arpağ, "Ben cezaevindeyken eşim kızımla ikamet izni için ilgili müdürlüğe başvuru yapmış. Geçenlerde posta görevlisi benim adıma kargo getirdi. İçinde telefon bataryası olan kargomu 17 TL ödeyerek teslim aldım. Eşim adına da evrak olduğunu söylemediler. Avuç içi kadar zarf gibi bir şeyin üzerine kimlik numaramı ve imzamı aldı. Eşim 15 gündür geri gönderme merkezinde. Eşimin yanına gittim görüşmeye, vizesinin olmadığı için orada tutulduğunu söyledi" dedi.

15 gündür 1 yaşındaki dahil 4 çocuğuna kendisinin baktığını anlatan Arpağ, "Bu olaydan dolayı mağdurum çalışamıyorum. Müdürlüğe geldiğimde bana dosyayı açtılar. Benim adıma gelen kargoyu gösterdiler, benim attığım imzayı eşimin dosyası için de gördüm. Şaşırdım. Adıma gelen kargoya imza attığımı söyledim. Bana herhangi bir telefon ya da adresime bir evrak gelmedi. Eşime göç idaresinde de beklendiği bildirilmedi. Ben sadece kendi adıma gelen evraka imza attım. Geçen bir aylık sürede göç idaresine gelmemiz gerekiyormuş ama cevap beklerken bu sorunlarla karşılaştık. Bu sorunumun giderilmesini istiyorum. 4 çocuğum var bakacak kimse yok. Çocuklarım okula gidiyor" diye konuştu.

"Eşimin bırakılmasını istiyorum"

İkamet izni için başvurularının bulunduğunu ifade eden Arpağ, "Bu talebimiz onaylanmıştı ama iptal edildiğini öğürenince şaşırdım. Nedenini sordum, davetiye gönderildiğini ve gelmeyince iptal edildiğini söylediler. Benim adıma bir evrak gelmediğini söyledim. Posta bir kere geldi ondada bataryam vardı gelen. Bana imzalattırılan kağıtta eşimin adın falan yazmıyordu. Eşimin adı olsaydı, eşime imzalattırırdım. Onu sormadı sadece ismim yazan evraka imza attım. Bundan dolayı eşim yurt dışına giderse aile düzenim bozulacak, bunun olmasını istemiyorum. Fazla bir zamanda geçmedi. Eşim şuan Geri Gönderme Merkezi'nde görüşemiyorum" dedi. - ANTALYA