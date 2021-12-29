Yabanı hayvanlara yem bıraktılar, ormanda çöp topladılar - Son Dakika

Bilecik Belediyesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen farkındalık çalışmasında öğrenciler ve vatandaşlar, Atatürk Ormanı'nda katı atık toplama, kuşlar ve yabani hayvanlar için yem bırakma, yürüyüş ve bisiklet turu yaptı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde yürütülen 'Gönüllülük Çalışmaları' dersine yönelik düzenlenen farkındalık, bilinçlendirme, sosyal sorumluluk ve gönüllülük değerlerini kapsayan doğa etkinliği Atatürk Ormanı'nda yapıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler Bilecik Belediyesi'ne ait araçlarla okuldan alınarak Atatürk Ormanı'na getirildi. Yürüyüş ile başlayan etkinlik; bisiklet sürüşü, katı atık toplama ile doğayı koruma temalı video ve fotoğraf çekimi ile devam etti. Etkinliğin sonunda soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve yabani hayvanlara yem bırakıldı.

Yapılan etkinlik hakkında ilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İnci Erdoğan Tarakçı, Çevreye karşı duyarlılık konusundaki hassasiyetleri için Bilecik Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerimizle hem farkındalık oluşturmak hem de gençlerimize bir örnek teşkil etmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeyi düşündük" dedi. - BİLECİK