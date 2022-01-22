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Yağan kara en çok sevinen onlar oldu - Son Dakika

Yağan kara en çok sevinen onlar oldu

22.01.2022 10:18
Yağan kara en çok sevinen onlar oldu

Soğuk iklim hayvanları olan Kangal yavrularının karda oynarken yaşadıkları mutluluk renkli görüntüler oluşturdu.

Soğuk iklim hayvanları olan Kangal yavrularının karda oynarken yaşadıkları mutluluk renkli görüntüler oluşturdu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta yağan kara en çok sevinen zekası, sadakati ve cesaretleri ile diğer köpek ırklarından ayrılan Kangallar oldu. Yağan karla birlikte Kangalların keyfi dış görünüşlerine yansırken, ilk kez karla tanışan yavru Kangalların eğlencesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Kangal yavruları kar üzerinde güreşip oyunlar oynadı.

"Soğuğa karşı oldukça toleranslıdır"

Uzman Kangal eğitmeni ve yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangalların soğuk iklim hayvanı olduklarını ve soğuğu sevdiklerini belirterek, "Annelerin kardan alabildikleri mutlulukları mutlaka yavrulara aktardıkları kesindir. Doyumsuz bir mutluluk alırlar. Mutlu olurlar, sevinirler ve onu da her yönüyle belirtirler. Çünkü annenin içerisindeki mutluluğu yavrularla paylaşması çok olağandır. Yavrular üşür mü? Tüy yapıları en belirleyici faktörlerden birisi Kangal köpekleridir. Soğuk iklimlere dayanıklı Sibirya kurdu, Kangal gibi köpek cinsleri soğuğa karşı oldukça toleranslıdır. İnce tüylere sahip olan köpekler ise en çok üşüyen türlerdir. Bizim kangallarımız karasala, yüksek merkezlere alışık olduğu için buna göre yaratılış özellikleri olduğu için sistematik olarak bunların üşüme oranları sıfırdır" dedi.

"Açık renkli tüylere sahip hayvanlar üşümez"

Yıldız, açık renkli tüylere sahip hayvanların soğuk hayvanların soğuğa karşı daha dirençli olduklarını belirterek, "Siyah, kahverengi gibi koyu renklere sahip olan köpekler güneş ışığını dahi absorbe ettikleri kesindir. Dolayısıyla açık renkli tüylere sahip köpeklere oranla daha az üşürler. Kar ve soğuk kangallarda özellikle üşümeleri kaslarında zayıflamaya ve yorgunluğa neden olabilir. Köpeklerin hareketlerinde uyuşukluklarına yol açabilir. Üşüyen köpek nasıl yatar sorusunun yanıtı da bu belirti gizliliğidir. Köpekler üşüdüğünde kıvrılarak yatma eğiliminde olurlar. Üşüyen köpekler patilerini mümkün olduğunca zemine değdirmek istemezler. Yürümeye çalıştıkları için soğuk havalarda köpekler biraz daha dengesiz hareket ederler" dedi.

Köpeğin üşüdüğü nasıl anlaşılır

Yıldız, bir köpeğin üşüdüğünün nasıl anlaşılacağını ve neler yapılması gerektiğini ise şöyle anlattı:

"Köpeklerin üşüdüğünün bir yolu da kulaklarını kontrol etmektir. Özellikle soğukta kalan üşüyen köpeklerin kulakları ve karın bölgeleri soğuk olabilir. Tavır ve davranışlarıyla sizlere verdiği tepkilerle bunları mutlaka gözlemlersiniz. Aynı zamanda karın bölgelerine baktığınızda üşüyen köpekler sızlanabilir, havlarken ağlar gibi ses çıkarabilir. Bazı köpeklerin havlayarak sahiplerine haber vermeleri muhtemeldir. Üretici şahıs bu noktada bu frekansları yakalayabilmesi gerekir. Buna göre de bulundukları yerleri çok rahat mobilize olmalarını sağlamaya çalışın. Muhafaza noktalarını çok iyi destekleyin ve üşümelerine mümkün mertebe engel olun." - SİVAS

Yağan kara en çok sevinen onlar oldu
Yağan kara en çok sevinen onlar oldu
Yağan kara en çok sevinen onlar oldu
Yağan kara en çok sevinen onlar oldu
Yağan kara en çok sevinen onlar oldu
Yağan kara en çok sevinen onlar oldu

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Kangal, Sivas, Köpek, Yağan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yağan kara en çok sevinen onlar oldu - Son Dakika


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