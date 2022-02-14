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Yahyalı Belediye personeli kar festivalinde buluştu - Son Dakika

Yahyalı Belediye personeli kar festivalinde buluştu

14.02.2022 12:04
Yahyalı Belediye personeli kar festivalinde buluştu

Yahyalı Belediyesi, birlik, beraberlik ve motivasyonu artırmak amacıyla personel ve ailelere yönelik kar festivali düzenledi.

Yahyalı Belediyesi, birlik, beraberlik ve motivasyonu artırmak amacıyla personel ve ailelere yönelik kar festivali düzenledi.

İlçenin Suna Yaylası'nda düzenlenen festivale yüzlerce kişi katıldı. Festivalde belediye personeli kardan adam yarışması, kayak, halat çekme, kar voleybolu, kar motoru gibi etkinliklerde gönlünce eğlendi. Ayrıca yerel sanatçı Zehir Altun da çaldığı oyun havaları ile festivale renk kattı. Festival alanına açılan dev Türk bayrağı ve yapılan kar kulesi üzerine takılan ay yıldızlı bayrakları ile muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Böyle güzel bir ilçede hizmet ettiğimiz için Rabbimize şükür ediyoruz. Belediye olarak birçok güzelliğe imza atıyoruz ama personelimiz ile pek fazla bir araya gelemiyoruz. Bugün Suna Yaylası'nda bir araya geldik. Burayı hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Burası insanlarımızın hafta sonları gelip kayak yaptıkları bir pistimiz. Buranın tanıtımını yapmak içinde burayı tercih ettik. Kayseri'nin ortak değeri olan Erciyes'e insanlarımız kayak yapmaya gitsinler ama ilçemizin ortak değeri Suna Yaylası'na da gelsinler. Belediye olarak muhabbetimizi artırmak ve birimler arasında kaynaşmayı pekiştirmek için bu organizasyonu düzenledik. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli'ye asgari ücret artışı için teşekkür ediyoruz. Asgari ücretin 4 bin 250 TL olmasından sonra bizde sendikamız ile bir araya gelerek işçilerimize yüzde 35 oranında maaş zammı yaptık. Bu mutluluğu sizler ile bugün paylaşmak istedik. Bizler sıcak evlerimizde otururken sizler sahada çalışıyorsunuz. Bunu siz hak ediyorsunuz. Annenizin ak sütü kadar helal olsun. Yahyalı Belediyesi'nde çalışmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Belediye personeli kar festivalinde buluştu
Yahyalı Belediye personeli kar festivalinde buluştu
Yahyalı Belediye personeli kar festivalinde buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yahyalı Belediye personeli kar festivalinde buluştu - Son Dakika


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