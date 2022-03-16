Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı - Son Dakika
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Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı

16.03.2022 10:20
Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı

Yakutiye Belediyesi, çalışanlarının sağlığını korumak, geliştirmek, mevcut sağlık problemlerinin önceden belirlenmesi adına 'sağlık taraması' çalışmalarını başlattı.

Yakutiye Belediyesi, çalışanlarının sağlığını korumak, geliştirmek, mevcut sağlık problemlerinin önceden belirlenmesi adına 'sağlık taraması' çalışmalarını başlattı.

Yakutiye Belediyesi, bütün birimlerde çalışan personellerinin sağlığını korumak, geliştirmek, mevcut sağlık problemleri veya ortaya çıkabilecek problemlerinin önceden belirlenmesi adına 'sağlık taraması' çalışmalarını başlattı. Yakutiye Belediyesi bünyesinde çalışan personellerin bu taramadan geçeceğini belirten Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, taramada işitme, göz, akciğer grafisi ve kan testlerinin yapılarak yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa önceden önlem alınarak personellerimizin sürekli sağlıklı olmasını ve vatandaşlara kesintisiz kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Yapılan taramaların, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık gözetimine yönelik özel donanımlı mobil İSG gezici iş sağlığı araçları ile yapıldığı ifade edildi. Yakutiye Belediyesi bünyesindeki bütün birimlerde görev yapan personellerin iş güvenliği eğitimleri, tatbikatlı yangın söndürme eğitimleri, her birimde yeterli sayıda sertifikalı ilkyardımcı personel bulundurulması ile doğal afetlere yönelik farkındalık eğitimleri ve sağlık taramaları belirli periyodlar çerçevesinde devam edeceği de vurgulandı.

Uçar: "Amacımız Meslek Hastalıklarını Önlemek"

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yıl boyunca, devam edeceğini belirten Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı bizim için her zaman ön plandadır" dedi.

Özellikle oluşabilecek meslek hastalıklarını önlemeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Uçar, "uygulamada idari bina ve şantiye alanlarını da kapsayacak şekilde dört ayrı lokasyonda çalışanlarımızın sağlık taramasını gerçekleştirdik. İşyeri hekimimizin tarama sonrası değerlendirmeleri neticesinde de ilave tahlil, tetkik ihtiyacı doğduğu zaman personelimizin bu taramalarını da gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı
Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı
Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı
Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı
Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı

YORUMLAR
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Yakutiye Belediyesi, Mahmut Uçar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı - Son Dakika


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