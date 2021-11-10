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Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu - Son Dakika

Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu

10.11.2021 10:29
Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu

Yakutiye Gençlik Merkezi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile Çat'ın Başköy Mahallesi'nde eğlenceli bir etkinlik yapıldı.

Yakutiye Gençlik Merkezi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile Çat'ın Başköy Mahallesi'nde eğlenceli bir etkinlik yapıldı. Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler Başköylü çocuklara saç ve güzellik bakımı yaptı. Erkek öğrencilere de saç tıraşı yaptılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri, insan odaklı faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakutiye Gençlik Merkezi'nin bu kez durağı Çat'ın Başköy Mahallesi oldu. Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, eğitmenler, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde okuyan gönüllülerden oluşan 50 kişilik ekiple Başköy Ortaokulu öğrencilerine unutamayacakları bir gün yaşattılar.

Kız çocuklara saç ve güzellik bakımının yanı sıra boyama çalışmaları yapıldı. Erkek çocuklara ise saç tıraşı gerçekleştirildi.

Yakutiye gençlik 100'lerce minik yüreğe dokundu

Kurulduğu günden beri yüzlerce köy okuluna gidip çeşitli etkinlikler faaliyetler gerçekleştiren Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Köy okulundaki çocuklara kırtasiye yardımının yanı sıra çeşitli hediyelerin verildiği, etkinlikte paylaço gösterileri yapıldı ve Başköy Ortaokulu öğrencilerine unutulmaz anlar yaşatıldı.

Atatürk Üniversitesi ve ETÜ'lü öğrenciler, Başköylü çocuklarla eğlencemi saatler geçirdi. Çocuklarla deneyler yapan Üniversitesi gençler, okçuluk, halat çekme, yumurta yarışı gibi geleneksel oyunlarla da etkinliği taçlandırdılar.

Ataları gibi yay gerip ok attılar

Eğlenceli etkinlikte ortaokul öğrencilerine ok attırıldı. Daha önce hiç ok atmamış ortaokul öğrencisi Ahmet Ömer Fıratlar, "Bugün bende atalarım gibi ok attım. Hedefi vurmaya çalıştım o duyguyu yaşadım çok hoşuma gitti." dedi.

Kız çocuklarına saç ve güzellik bakımı erkeklere saç tıraşı

Başköy Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen eğlenceli etkinlikte kız çocuklarına saç ve güzellik bakımının yanı sıra boyama çalışması yapılırken, erkek çocuklara saç tıraşı yapıldı. Çatlı çocuklar, Üniversiteli ablalarına ve ağabeylerine güzel jestleri için teşekkür etti. Hayatında ilk kez kuaför gören ve saç bakımı yapılan ortaokul öğrencisi Esra Zeynep Yusufgil, şaşkınlığını şöyle dile getirdi:

"Hep televizyonda dizilerde reklamlarda görürdüm saçlar nasıl yapılıyor diye bugün ablalarım saçlarımı yaptılar bugün bende çok güzel oldum hepsine çok teşekkür ederim."

Öte yandan etkinlik akıl zeka oyunlarının öğretilmesi, değerler eğitimi ve sportif faaliyetlerle devam etti. Çocuklara, birbirinden renkli çikolatalar verilip, içerisinde gönüllülerce yapılan parmak kukla, kitap ayracı ve kırtasiye malzemesinin olduğu çantalar hediye edildi. Gönülleri fetheden etkinliğe çocukların velileri de büyük ilgi gösterdi. Veliler de çocuklarıyla beraber palyaçolar ve maskotlar eşliğinde şarkılar söyleyip halay çekti. Adeta felekten bir gece çalan Çat Başköy ortaokulu öğrencileri Yakutiye gençlik merkezi müdürü Zülküf Yılmaz'a, gençlik merkezi Gençlik lideri ve gönüllülerine çok teşekkür ettiler. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ise "Marifet iltifata tabidir. Bu güzel projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, eğitmen hocalarıma ve en çokta bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan gönlü güzel gönüllerimize çok teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerimizin inşallah devamı gelecektir " dedi. - ERZURUM

Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu
Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu
Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu
Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu
Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu
Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu

Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllere dokundu - Son Dakika


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