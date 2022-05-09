Yalova'da engelli gençlere asker eğlencesi - Son Dakika
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Yalova'da engelli gençlere asker eğlencesi

09.05.2022 17:42
Yalova'da engelli gençlere asker eğlencesi

Yalova'da vatani görevini yapmak isteyen engelli gençler için kına programı tertiplendi.

Yalova'da vatani görevini yapmak isteyen engelli gençler için kına programı tertiplendi.

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından önümüzdeki günlerde bir günlük vatani görevini yapacak engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi. Derneğin lokalinde gerçekleşen programa Vali Muammer Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacıoğulları da katıldı. Protokol üyeleri gençlerin avuçlarına kına yaktı. Kına eğlencesine aileleriyle katılan gençler, türkü söyleyip halay çekti.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, Yalova'da 30 civarında engelli bireyin bu yıl 1 günlüğüne askerlik yapacağını ifade etti. Engelli bireylerin vatan savunmasında en ön saflarda olma arzusunu taşıdıklarını belirten Arslanhan, bu tür etkinliklerin onlar için önemine değindi. Arslanhan. Genelkurmay Başkanlığının başlattığı uygulama ile yılda bir kez bir günlüğüne engellilerin asker olduğunu hatırlatarak, "Engelli vatandaşlarımız çeşitli engellerinden dolayı askerlik vazifelerini yerine getiremiyor ancak bu uygulama ile her yıl onların 1 gün de olsa askerlik günü oluyor. Gidip vatani görevini yapıyorlar. Onun öncesinde biz de böyle bir etkinlik düzenledik" dedi. - YALOVA

Yalova'da engelli gençlere asker eğlencesi
Yalova'da engelli gençlere asker eğlencesi
Yalova'da engelli gençlere asker eğlencesi

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Türkiye, Engelli, Yalova, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yalova'da engelli gençlere asker eğlencesi - Son Dakika


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