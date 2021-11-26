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Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi - Son Dakika

Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi

26.11.2021 11:17
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Marmaris'te Haziran ve Temmuz aylarında çıkan ve 13 bin 500 hektar alanın yandığı bölgelerde çeşitli illerden gelen kesim işçileri zor şartlarda ekmek paralarını çıkartırken, en çok elektriksiz olmaktan dertliler.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Marmaris'te Haziran ve Temmuz aylarında çıkan ve 13 bin 500 hektar alanın yandığı bölgelerde çeşitli illerden gelen kesim işçileri zor şartlarda ekmek paralarını çıkartırken, en çok elektriksiz olmaktan dertliler. 5 metre mesafelerinde elektrikten faydalanmak için yetkililerden yardım isteyen kesim işçileri, elektrik verilmediği için ilkel şartlarda yaşamak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Marmaris'e 11 kilometre mesafede bulunan İçmeler Mahallesi'nde kesim yapan işçiler kendi imkanları ile kurdukları çadırlarda elektrik ve su olmadan ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlar. İşçilerden aileleri ile gelenler de var ailelerini memleketlerinde bırakıp gelenler de var.

Orman kesim işçileri için yemek yapan Ali Kulcu, "Burada 5 metrelik mesafede elektrik var ama bağlanmıyor, her işimizi ateşte yapıyoruz" diyerek, elektrik verilmediği için oldukça zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi.

Ülkenin değişik illerinden yanan sahalarda temizlik çalışması yapan işçiler, çamaşır makineleri olmasına rağmen çamaşırlarını leğende yıkayıp, ocakta ısıttıkları su ile banyo yaparak temizlenmeye çalışıyor. Elektrik olmadığı için yaşam koşullarının oldukça zor olduğunu belirten işçiler, "Yemeğimizi burada yapıyoruz, elektrik yok, olsa güzel olurdu, çamaşırı elimizde yıkıyoruz, geceleri ortamı aydınlatmak için pille çalışan ışıldaklar kullanıyoruz. Elektrik için başvuru yaptık ama bağlanmıyor" diye konuştular.

Mardin'den 2 yaşındaki oğulları Eren ile gelen ve barakada yaşayan anne Zübeyde Seyit ise elektriksiz yaşamın oldukça zor olduğunu belirterek, "Bu sene buraya kesim yapmak için geldik. Kazandığımız para ile evimizin kirasını ödeyeceğiz, geçimimizi sağlayacağız. Yaşadığımız yere elektrik bağlansa güzel olur. Çamaşır yıkamak çok zor, gece karanlıkta korkuyoruz" diyerek yanan alanlarda daha aylarca sürecek olan kesim ve temizlik çalışmalarında kaldıkları çadırlara elektrik verilmesini istedi.

Çamaşırlarını ve bulaşıklarını ellerinde yıkayan, ısınma ihtiyaçlarını kurdukları sobalar ile gideren işçiler elektrik gelince biraz rahat edeceklerini, en azından bazı ihtiyaçlarını giderebileceklerini belirterek yetkililerden yardım istediler. - MUĞLA

Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi
Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi

Marmaris, Türkiye, Haziran, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yanan sahalarda kesim işçilerinin elektriksiz yaşam mücadelesi - Son Dakika


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