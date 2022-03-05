Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor - Son Dakika
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Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor

05.03.2022 10:16
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor

Bursa'da heykeltıraşların hazırladıkları özel malzemeyle yaptıkları hayvan heykellerini görenler gerçeğinden ayıramıyor.

Bursa'da heykeltıraşların hazırladıkları özel malzemeyle yaptıkları hayvan heykellerini görenler gerçeğinden ayıramıyor.

Uzun yıllardır heykel yapım işiyle uğraşan Burhan Yılmaz, Muzaffer Bulda ve Sinan Yılmaz, gelen özel siparişler üzerine hayvan heykelleri yapıyor. Önce demircide yapacakları hayvanın demirden şeklini çıkartıyorlar. Daha sonra kille kaplıyorlar. Buradan çıkarttıkları kalıba özel hazırladıkları sıvıyı sürüyorlar. Sergilenen hayvan heykellerini görenler bunları avlanan hayvanların doldurulmuş maketi zannediyor. 3 usta tarafından yapılan bu heykeller 3 ayda tamamlanıyor. Ustalara Türkiye'nin bir çok ilinden teklif geliyor.

35 yıldır heykel yaptığını ifade eden Burhan Yılmaz, "Yaptığımız heykelleri gerçeğine yakın yapmaya çalışıyoruz. Modelle işlemini kille yapıyoruz. Bu işler 2 ay sürüyor. Modelle işlemi bittikten sonra kalıp alıyoruz. Sonra kalıbın içinden ürün alınacak. Şu an ejderha heykeli yapıyoruz. Heykellere gerçek hayvan görüntüsü verebiliyoruz" dedi.

Yaptıkları hayvan heykellerinin gerçek sanıldığını belirten Muzaffer Bulda, "Şuan ejderha heykeli yapmaktayız. Yaptığımız heykelleri kafe, restoran ve oteller ağırlıklı olarak tercih ediyor. Biz Mamut heykeli yaptık. polyester kürkten yapmıştık. Bu yaptığımız hayvanı gerçek sananlar oldu. Bu heykel Hollanda kürkü denen bir malzemeden yaptık tamamen gerçekçi, bizim kendimizin yaptığı karışım var bu ürünler heykelleri yaptığımızda gerçek bir deri görümü veriyor. Bir heykeli yapmak 3 ayımızı alıyor. tamamen el işçiliğiyle yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor

YORUMLAR
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Burhan Yılmaz, Sinan Yılmaz, Heykel, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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