Üye Girişi
Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi - Son Dakika

Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi

01.02.2022 12:16
Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir vatandaş, gördüğü yaralı atmaca için yolunu değiştirerek veterinere götürdü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir vatandaş, gördüğü yaralı atmaca için yolunu değiştirerek veterinere götürdü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aracı ile Taşoluk Mahallesi istikametine doğru ilerlemekte olan Zahit Kodalak isimli vatandaş, Müezzinler mevkiinde yol kenarında yaralı bir atmaca gördü. Aracını durduran duyarlı vatandaş uğraş vererek yakaladığı atmaca için istikametini değiştirdi. Kodalak tarafından veterinere götürülen atmaca burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı atmacayı veterinere getiren Kodalak, "Yolda aracımla ilerlerken yaralı olduğunu anladım. Aracımdan indim, biraz uğraş sonucu yakaladım kendisini ve baktım yaralı. Geriye dönerek veterinere götürdüm. Burada ki müdahalesi sonrasında Milli Parklar ekiplerin teslim edeceğiz" dedi.

Atmacaya ilk müdahalesini gerçekleştiren Veteriner Hekim Bekir Taşdemir ise, "Biz bu durumlarda ilk müdahalesini yapıp daha sonra Milli Parklara yönlendirmesini yapıyoruz. Milli Parklarda tedavi süreci tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılıyor. Büyük bir ihtimalle ateşli silahla yaralama olabilir" diye konuştu. - SAKARYA

Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi
Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi
Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi
Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi
Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi

YORUMLAR
500

Milli Parklar, Sakarya, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement