Yaralı balıkçıl kuşuna yardım eli - Son Dakika
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Yaralı balıkçıl kuşuna yardım eli

19.08.2022 09:24
Yaralı balıkçıl kuşuna yardım eli

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir vatandaş tarafından ayakları ipe dolaşmış ve yaralı şekilde bulunan gece balıkçıl kuşu gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir vatandaş tarafından ayakları ipe dolaşmış ve yaralı şekilde bulunan gece balıkçıl kuşu gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ayakları ipe dolaşmış ve yaralı olarak bulunan gece balıkçıl kuşu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, gerekli tedavilerin ve bakımının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaralı balıkçıl kuşuna yardım eli - Son Dakika

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