Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı

05.04.2022 17:33
Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı şekilde bulunan şahin ve saksağan kuşu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı şekilde bulunan şahin ve saksağan kuşu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Pınarbaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından evinin bahçesinde yaralı şekilde bulunan şahin ve Kocasinan ilçesinde yol kenarında yaralı şekilde bulunan saksağan kuşu, tedavi için ekiplere teslim edildi. Uçma güçlüğü çeken şahin ve saksağan ekipler tarafından teslim alındıktan sonra Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi.

Yaralı şahin ve saksağan gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine ekipler tarafından teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak. - KAYSERİ

Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı
Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kocasinan, Pınarbaşı, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


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