Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi

Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi

19.05.2022 13:38

Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi Eğlenmeye giden güvenlik görevlisi, gazinodaki bıçaklı kavgada hayatını kaybetti Vakaya giden sağlıkçı, eşini kurtarmak için saniyelerle yarışsa da başarılı olamadı Denizli'de akşam saatlerinde eğlenmek için gazinoya giden...

Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi

Eğlenmeye giden güvenlik görevlisi, gazinodaki bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Vakaya giden sağlıkçı, eşini kurtarmak için saniyelerle yarışsa da başarılı olamadı

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde eğlenmek için gazinoya giden güvenlik görevlisi, çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden kadın sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde eğlence mekanına giden Gökhan Saygırile Levent U.arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda Saygır defalarca bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ambulanstaki sağlık görevlisi, kanlar içinde yerde yatan yaralının eşi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından Saygır apar topar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Olay Yeri İnceme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ardından Levent U. yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hastaneye kaldırılan ve çok fazla kan kaybeden güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saygır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Saygır'dan ise geriye, "En derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur" paylaşımı kaldı.

Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi
Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi
Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi
Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi

YORUMLAR
500
Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçı, sinir krizi geçirdi Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçı, sinir krizi geçirdi Gaziantep'te 'arazi' kavgası: 2 kardeş öldü, 2 yaralı Gaziantep'te 'arazi' kavgası: 2 kardeş öldü, 2 yaralı Köyceğiz'de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Köyceğiz'de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Güvenlik Görevlisi, Jandarma, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement