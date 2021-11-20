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Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar - Son Dakika

Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar

20.11.2021 11:31
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin çağrıya yanıt verdiklerini, bu çağrıların yüzde 65'inin asılsız olduğunu söyledi.

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin çağrıya yanıt verdiklerini, bu çağrıların yüzde 65'inin asılsız olduğunu söyledi. Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bazı çağrılar ise 'pes' dedirtirken, bu çağrılar arasında çocuğu yaramazlık yapan vatandaşın çocuğunun uyarılmasını istemesi de bulunuyor.

Kayseri'de polis, jandarma, ambulans, itfaiye, AFAD, orman için gelen çağrıların karşılandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2021 yılın içerisinde yaklaşık 2 milyon 500 bin çağrıya cevap verildi. 112 Acil Sağlık Merkezi hakkında bilgiler veren Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, "Ülkemiz genelinde, Acil Çağrı Merkezleri faaliyete geçmiştir. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de ambulans, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman yangını için 112 Acil Çağrı Merkezi aranmaktadır. Acil Çağrı Merkezi'nin çalışma prensibinden bahsedecek olursak; çağrı geldiği anda, arayan kişinin yaklaşık konum bilgisi görülmekte ve aradığı telefon numarası 112 Acil Çağrı yazılımına düşmektedir. Çağrıyı karşılayan personel, vatandaşlardan detaylı adres bilgisini alarak yardım talebi veya ihbara ait adres bilgisini Acil Çağrı Merkezimize tanımlamaktadır. Sonrasında ise personel, ihbara müdahalede bulunacak kurum ya da ihbarın ilgili olduğu birimleri seçerek, aynı çağrı salonu içerisinde bulunan kurum personellerine (emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman) vakayı yayınlamakta ve vakaya kurumların aynı anda gitmesi ve müdahale etmesini sağlanmaktadır" dedi.

"Çağrıların yüzde 65'i asılsız, vatandaşın desteğini bekliyoruz"

Gelen çağrıların yüzde 65'inin asılsız olduğunu, asıl vakalara daha hızlı müdahale edebilmek için vatandaşların desteğini beklediklerini kaydeden Ak, "2019 yılı Şubat ayında Acil Çağrı Merkezi, itfaiye acil çağrıları ile karşılanmaya başlandı. Şu anda 6 kurumun çağrıları Acil Çağrı Merkezi'nce karşılanmaktadır. Acil Çağrı Merkezi'ne yıllık 2 milyon 500 civarı çağrı gelmektedir. Bunun yüzde 65'i asılsız çağrılar, yüzde 35'i ise aslı olan çağrılardır. Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Vakalara daha hızlı müdahale edip, onların yardımına ulaşabilmek için vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuğum yaramazlık yapıyor, uyarır mısınız"

Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları karşılayan Latife Merve Çelik, zaman zaman asılsız ve ilginç ihbarlarla karşılaştıklarını ifade etti. Gereksiz çağrılarda karşı tarafa acil durumlar için aramaları gerektiğini bildirerek çağrıyı sonlandırdıklarını belirten Çelik, "Acil Çağrı Merkezimize ilginç çağrılar geliyor. Örnek verecek olursa, vatandaşımız 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, yaramazlık yapan çocuğu için onu uyarmamızı istemişti. Bu gibi olaylarda, konunun 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgisinin olmadığını ve acil durumlarda Acil Çağrı Merkezini araması gerektiğini belirterek, çağrıyı sonlandırıyoruz. Bunun dışında gereksiz çağrılar da geliyor. Buna örnek verecek olursak, vatandaşlar arayıp tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyebiliyorlar. Bunların dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren durumlar için arayıp bilgi almak isteyenler olabiliyor. Biz de bunun 112 Acil Çağrı Merkezi ile bir ilişkisinin olmadığını belirterek görüşmeyi sonlandırıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar
Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar

Mustafa Ak, İtfaiye, Kayseri, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaramazlık yapan çocukları için 112'yi arıyorlar - Son Dakika


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