Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı - Son Dakika

Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan Help Yetim insani yardım organizasyonu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde ihtiyaç sahiplerine bot ve mont yardımında bulundu.

Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan Help Yetim insani yardım organizasyonunun durağı Silopi oldu. Silopi İmam Hatip Orta Okulunda 30 öğrenciye okul giysisi yardımında bulunan gönüllüler, öğrencilere giysi yardımı ile beraber okul çantası da verdi. Öğrenciler gönüllülere teşekkür etti.

Yardım kuruluşu Genel Başkanı Cahit Ataş, öğrencilere okul kıyafeti ve çanta yardımında bulunduklarını, kış yardımı kapsamında Silopi'ye bağlı Başverimli beldesinde de yardım faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Ataş, "Avrupa ve Türkiye'deki bağışçılarımızın sayesinde Habur Sınır Kapısı sınırının sıfır noktasında gıda, 20 çocuğumuza bot ve mont yardımında bulunduk. 13 ailemize gıda yardımı yaparken bir ailemizin evinin bir bölümünü onardık. Bu kapsamda bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ŞIRNAK