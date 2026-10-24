Yargıtay bozması sonrası Aslı Baş davasında 3. duruşma 27 Ekim\'de Muğla\'da görülecek

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da 2010 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin yeniden görülen davanın üçüncü duruşması, 27 Ekim'de yapılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 Temmuz 2010'da iş insanı Ahmet Derya Bayer'e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitiren manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada yargılama sürüyor. Sanıkların beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davanın üçüncü duruşması, 27 Ekim Salı günü Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Paylaşımda, "Aslı Baş ne düştü, ne atladı" ifadeleri kullanılarak, olayın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanamadığı vurgulandı. "Delillerin karartıldığı ve tanıkların dinlenmediği" öne sürülen açıklamada, bir kadının ölümünün "intihar" denilerek örtbas edilmek istendiği savunuldu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamaya işaret edilen paylaşımda, "Yeniden yargılama sürüyor, adalet hala yok" denildi.

SİLİNEN MESAJLARIN GERİ GETİRİLİP GETİRİLEMEYECEĞİ ARAŞTIRILACAK

Davanın 4 Haziran'da görülen ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, Ulusal Kriminal Büro'ya yazı yazarak, olayla bağlantılı cep telefonunun marka ve modelinin belirtilmesi, SIM kart ve telefondan silinen mesajların geri getirilmesine yönelik bir rapor hazırlanıp hazırlanmadığının sorulmasına karar vermişti. Kurumdan olumlu yanıt gelmesi halinde duruşma günü beklenmeksizin bilirkişi raporu alınacağı belirtilmişti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Aslı Baş'ın aile avukatı İbrahim Ataş, "Yargıtay dedi ki, 'Aslı Baş'ın ölmeden önce attığı mesaj HTS kayıtlarında gözüküyor. Ancak ne hikmetse, bütün mesajlar duruyor, son mesaj durmuyor, silinmiş ve bu telefon cinayetin işlendiği mahallede.' Bu mesajın geri döndürülmesini istiyoruz. Mevcut teknolojimiz cep telefonundaki kayıtların geri getirilmesine elverişli bir teknolojidir. Bunu, benzer dijital yargılamaların olduğu yargılamalarda da gördük. Ancak ne hikmetse, bu dosyada yine bilirkişiler ya bunu görmemezlikten geliyor ya anlamamazlıktan geliyor. Vermiş oldukları raporda hiç mesajın geri döndürüp döndürülemeyeceğine ilişkin olarak bir açıklama yapmıyor" ifadesini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da Yalıkavak Mahallesi'nde iş insanı Ahmet Derya Bayer'e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "azmettirme" suçlamalarıyla dava açılmış, yaklaşık 10 yıl süren yargılamanın sonunda sanıklar beraat etmişti. Karar, istinaf tarafından da onanmıştı.

Ancak maktulün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararı temyiz etti. Yargıtay, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin incelenmediği ve iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat hükümlerini bozmuş, dosya yeniden Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti