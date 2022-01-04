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Yargıtay'dan ilginç 'başlamak' kararı - Son Dakika

Yargıtay'dan ilginç 'başlamak' kararı

04.01.2022 09:26
Yargıtay'dan ilginç 'başlamak' kararı

Tartıştığı kamu görevlilerine 'Size de kurumunuza da başlarım' diyen genç, 'hakaret' suçundan mahkumiyete çarptırıldı.

Tartıştığı kamu görevlilerine 'Size de kurumunuza da başlarım' diyen genç, 'hakaret' suçundan mahkumiyete çarptırıldı. Sanığın itirazını değerlendiren Yargıtay, o sözlerin hakaret olmadığına hükmetti.

Gittiği devlet kurumunda memurlarla tartışan genç, öfkelenince, 'Size de kurumunuza da başlarım' dedi. Memurların şikayeti üzerine şüpheli genç hakkında soruşturma başlatıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Hakaret' suçundan hakim karşısına çıkan sanık, mahkum edildi. Aldığı cezanın yasaya aykırı olduğunu belirten sanık, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Ceza Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme; sanığın, memurlara sarf ettiği 'Size de kurumunuza da başlarım ulan' sözlerinin hakaret içerikli olmadığına hükmetti.

Kararda, "Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın müştekilere söylediği 'size de kurumunuza başlarım lan' şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi. - BURSA

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Asliye Ceza Mahkemesi, Yargıtay, Hakaret, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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