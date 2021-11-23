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Yarını Kodlayanlar'da ilk köy öğretmenleri buluşması yapıldı - Son Dakika

Yarını Kodlayanlar'da ilk köy öğretmenleri buluşması yapıldı

23.11.2021 12:00
Yarını Kodlayanlar'da ilk köy öğretmenleri buluşması yapıldı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında ilk köy öğretmenleri buluşması yapıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında ilk köy öğretmenleri buluşması yapıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen toplantıya 50 köy öğretmeni katıldı. Online olarak gerçekleştirilen toplantıda öğretmenler sahada yaşadıkları deneyimleri ve çocuklarla ilgili gözlemlerini paylaştı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesinde ilk köy öğretmenleri buluşması yapıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen toplantıya, 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında 30 köy okulunda açılan teknoloji sınıflarında eğitim vermekte olan 50 öğretmen katıldı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir'in de katıldığı online toplantıda, köy öğretmenleri sahada yaşadıkları deneyimleri ve çocuklarla ilgili gözlemlerini paylaştı. Öğretmenlerin paylaşımlarının ardından Prof. Dr. Selçuk Özdemir de kodlamanın çocuklar için önemine ve eğitimde yaşanan dijital uçurumun nasıl kapatılabileceğine dair bir konuşma yaptı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Hasan Süel, "Vakıf ve Habitat Derneği olarak 5 yıl önce başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projemizin kapsamını her geçen gün büyütmenin mutluluğu içindeyiz. Bugüne kadar 81 ilde 210 binden fazla çocuğumuza kodlamayı öğrettik. Bu projemizi başlatarak ne kadar yerinde ve önemli bir adım attığımızı bugün daha iyi anlıyoruz. Pandemi, hepimize dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Bununla birlikte pandemi, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın yaşadığı eğitimde fırsat eşitsizliğini de daha belirginleştirdi. Hem bu sosyal ihtiyaca yanıt vermek, hem de donanım ve eğitim anlamında köy okullarındaki çocuklarımıza fayda sağlamak amacıyla harekete geçtik. Bugün 30 köy okulunda kurduğumuz teknoloji sınıflarında eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmeleri için çocuklarımıza destek oluyoruz. Dijitalleşmeye ihtiyacı olan ama erişim imkanı olmayan öğrencilerimiz için bir fırsat penceresi açıyoruz. Çocuklarımız için kurduğumuz gelecek hayallerini öğretmenlerimizin katkı ve desteği ile gerçeğe dönüştürebileceğimize inanıyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı ilim ve irfan yolunda değerli öğretmenlerimizle birlikte emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımıza ortak olan ve özveriyle destek veren köy öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: "Türkiye Vodafone Vakfı iş birliği ile başlattığımız ve her geçen gün kapsamını büyüttüğümüz 'Yarını Kodlayanlar' projesinin oluşturduğu etkinin sahada artarak devam etmesi bizleri gururlandırıyor. Proje kapsamında ülkemizin farklı noktalarındaki 30 köy okuluna tam donanımlı teknoloji sınıfları açtık. Özellikle pandemi döneminde dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın eğitim ve teknolojiye erişim durumları daha da zorlaştı. İnanıyoruz ki bu sınıflar vesilesiyle çocuklarımızın bilgiye erişimi, teknolojiyle öğrenme yolları kolaylaşacak ve 21'inci yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri kazanabilmek adına imkanları artacaktır. Çünkü biliyoruz ki 21'inci yüzyıl yetkinlik sahibi bireylerin toplumları dönüştüreceği bir zaman dilimi olacaktır. Projemizdeki en önemli yol ortaklarımız öğretmenlerimize en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' diyerek büyük önem verdiği ve Cumhuriyet kazanımlarımızın mimarlarından biri olan fedakar öğretmenlerimiz ile projemizi yürütmekten her zaman büyük bir kıvanç duyduk. İçerikleri zenginleşen ve daha fazla çocuğun yararlanacağı bu değerli proje ile toplumları dönüştüren ve liderlik eden bireylerin ortaya çıkmasına destek olmaya devam edeceğiz."

210 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Verilen bilgiye göre, 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar projeyle 81 ilde 210 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı.

30 köy okulunda teknoloji sınıfı kuruldu

Proje kapsamında son olarak, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer aldığı sınıflarda öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri veriliyor. Teknoloji sınıflarında düzenlenen eğitimlerle bir yılda çevre köyler dahil olmak üzere toplam 6 bin çocuğa ve yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaşılması hedefleniyor. - İSTANBUL

Yarını Kodlayanlar'da ilk köy öğretmenleri buluşması yapıldı
Yarını Kodlayanlar'da ilk köy öğretmenleri buluşması yapıldı

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği, Pandemi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yarını Kodlayanlar'da ilk köy öğretmenleri buluşması yapıldı - Son Dakika


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