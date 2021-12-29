Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor - Son Dakika

Çorum'da yasaklı hayvanlar, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde oluşturulan özel bölümde rehabilite ediliyor.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, yasaklı hayvanlar için özel bölüm yapıldı. Hazırlanan özel bölümde koruma altına alınan 'pitbull', 'dogo argentino' cinsi köpekler ve benzeri türdeki yasaklı hayvan türleri, görevliler tarafından özel olarak rehabilite ediliyor. Vatandaşların sahiplenme de yapabildiği merkezde, şu anda tehlike az eden ırklar arasında yer alan 20 köpek kontrol altında tutuluyor. Yasaklı hayvanların bakımı, diğer hayvanlardan ayrı tutularak yapılıyor.

2007 yılından itibaren faaliyet gösteren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının yanı sıra, bakıma muhtaç olan yaban hayvanlarının da bakım ve tedavileri yapılarak yaşamlarını sürdürmesine olanak sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili yeni bir genelge yayınlandığını hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının yanı sıra, yasaklı hayvanların da bakım ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Yasaklı hayvanların merkezde ayrı bir bölgede izole edildiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Çöplü, hayvanların rehabiletelerinin burada devam ettiğini ifade etti. Merkezde sadece yasaklı hayvanların tutulduğunu anlatan Çöplü, diğer hayvanların ise tedavilerinin ardından doğal ortamlarına geri bırakıldığını dile getirdi.

"Yasaklı havyanlar yaşamlarının sonuna kadar burada tutuluyor"

Veteriner Hekim Mehmet Gültekin de merkezde genellikle Amerikan pitbull terrier, dogo argentino ırkı hayvanların bulunduğunu bildirdi. Son çıkan genelgeyle birlikte 6 hayvan ırkının yasaklı olarak belirlendiğini anlatan Gültekin, "Yasaklı hayvanlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından el konulduktan sonra belediyemize teslim ediliyor. Bize geldikten sonra da hemen rehabilite ediliyor. Gelen hayvanlar hemen kısırlaştırılıyor, kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alındıktan sonra yaşamının sonuna kadar burada kontrol altında tutuluyor. Günlük bakımları yaptığımız yasaklı havyanlar yaşamlarının sonuna kadar burada tutuluyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM