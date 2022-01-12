Yasaklı ırk köpekler köylere tek ediliyor - Son Dakika

Tokat'ta yasaklı ırk köpeklerin köy çevrelerine getirilip bırakılması vatandaşları tedirgin ediyor.

Türkiye'de yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınmasına günler kala istenmeyen manzaralar yaşanıyor. Köpeklerini kayıt altına aldırmak istemeyenlerden bazıları ceza ödememek için köpeklerini ormanlık alanlara ya da köy yakınlarına bırakıyor. Tokat'ta da köylere bırakılan yasak ırk köpekler jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İl jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ihbar üzerine 2 adet pitbull, 1 adet Japon tosa cinsi yasaklı ırk köpek ile 7 adet okul bahçesinde sahipsiz saldırgan köpeği yakaladı. Köpekler jandarma ekipleri tarafından belediye hayvan barınağına teslim edildi.

Vatandaşlar, yasaklı ırk köpeklerin köylerine bırakılmasından dolayı çocukları için yaşadıkları korku ve tehlikeyi dile getirerek, bu duruma tepki gösterdi. - TOKAT