Yaşar Üniversitesi Avrupa Patent Ofisi Bilgi Merkezi oldu - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi Doküman Birimi, Avrupa Patent Ofisi (EPO) Bilgi Merkezi (PATLIB) olmaya hak kazandı. Yaşar Üniversitesi, TÜRKPATENT tarafından standartlara uygun bulunarak PATLIB Merkezi olarak seçilen ve PATLIB 2.0 projesinde de yer almaya hak kazanan ülkemizdeki sayılı merkezden biri oldu.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, Türk Patent ve Marka Kurumu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2017 yılında üniversitede Türk Patent Bilgi ve Dokümantasyon Birimi kurulduğunu hatırlattı.

Necip Özbey, "Bu birimlerin amacı; hem bulundukları kurumlarda hem de bölgelerinde, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaret konularında araştırma ve farkındalık sağlama anlamında hizmet vermeleri. Bu çerçevesinde dört yılı aşkın süredir faaliyet gösteren birimimiz şimdi de Türkiye'deki toplam 46 PATLIB merkezi arasında yer alan Ege Bölgesi'nden tek vakıf üniversitesi oldu" dedi.

Aynı oluşumun Avrupa Patent Ofisi altında da yer aldığını ifade eden Necip Özbey, şu bilgileri verdi:

"Sınai Mülkiyet Hakları konusunda kullanıcılara yerel düzeyde danışmanlık hizmeti vermeyi hedefleyen bilgi merkezleri, Avrupa Patent Ofisi nezdinde PATLIB Merkezi olarak adlandırılıyor. PATLIB merkezlerinin özellikle patent ön araştırması konusunda uzmanlaşmış olmaları beklenirken bazı PATLIB merkezleri patent araştırmasına ek olarak teknoloji ve rakip izleme, patent istatistikleri, patent değerleme, patent stratejileri belirleme, ticarileşme ve teknoloji transferi konularında danışmanlık hizmetleri de verebiliyor. EPO, PATLIB Merkezi süreçlerini iyileştirmek ve geliştirmek adına PATLIB 2.0 Projesini başlattı ve TÜRKPATENT de bu projeye dahil olmak üzere 2020 yılında EPO ile anlaşma imzaladı. Bu çerçevesinde, ülkemizde faaliyet gösteren Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi Doküman Birimi'nden 46 tanesi, TÜRKPATENT tarafından PATLIB Merkezi standartlarına uygun bulunarak PATLIB Merkezi olarak seçildi. Yaşar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi Doküman Birimi de bu PATLIB merkezleri içinde yer almaya hak kazandı."

Bilgi ve Dokümantasyon Birim Sorumlusu, Projeler ve Sınai Haklar ile Kayıtlı Teknoloji Transferi Uzmanı Başak Kaftan da, "Üniversitemiz, EPO'nun analizinden sonra 2. seviyede PATLIB Merkezi olarak atandı. Bu sınıflandırma, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret konuları hakkında bilgi hizmeti, patent araştırması, EPO ve uluslararası patent başvuru stratejisi hakkında bilgi, teknoloji transferi ve ticarileştirme konularında bölgemizdeki paydaşlara danışmanlık hizmetleri ve fikri mülkiyet hakkında seminerler düzenleme gibi hizmetleri verebildiğini gösteriyor" diyerek hem bölgelerinde verdikleri fikri mülkiyet hizmetinin hem de uluslararası projelerde yer almayı hedefleyerek ticarileştirme faaliyetlerinin, niteliğini arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi. - İZMİR