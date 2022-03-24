Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı - Son Dakika
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Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı

24.03.2022 14:42
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı

Edirne Kent Ormanı'nda düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan huzurevi sakinleri, eğlence dolu bir gün geçirdi.

Edirne Kent Ormanı'nda düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan huzurevi sakinleri, eğlence dolu bir gün geçirdi.

18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında etkinlik düzenleyen Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği, Edirne merkez ve Uzunköprü Süleybe-Şefik Öztürk Huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Etkinliğe katılan "Moriz Ritim Grubu" çaldığı 9/8'lik ezgilerle huzurevi sakinlerini şenlendirdi. Kent Ormanı kahvaltı salonunda düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan huzurevi sakinleri, eğlence dolu bir gün geçirdi. Kovid-19 salgınıyla mücadelede döneminde risk grubunda yer alan huzurevi sakinleri, uzun bir zaman sonra dışarıya çıkıp eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Dernek üyeleriyle birlikte keyifli vakit geçiren yaşlılar, kahvaltının ardından Kent Ormanı'nda yürüyüş yaptı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde çok sıkıldığını belirten huzurevi sakinlerinden Ahmet Şahin, düzenlenen etkinlikte yeni arkadaşlar edindiğini ve eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele nedeniyle 2 buçuk yıldan beri yaşlılarla bir arada olamadıklarını söyleyen Dernek Başkanı Pınar Ersaçmış, çok sıkılan huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek eğlenmelerine vesile olmak istediklerini belirtti.

Etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen huzurevi sakinlerinden Pakize Tokel, salgından dolayı hiç dışarıya çıkmadıklarını ve şimdi gezmeye ve dolaşmaya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler ve Merkez Huzurevi Müdür Vekili Sebahattin Bilgiç, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bilgiç, baharın ilk günlerinde güzel havada yaşlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Yapılan bütün etkinliklerde ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştıklarını söyleyen Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, "Mor ritim grubunu kurduğumuzdan beri birçok sosyal sorumluluk projesine katıldık. Şimdi de 'Yaşlılar Haftası' kapsamında burada yer almaktayız. Grubumuzda da 80 yaşın üzerinde kadın arkadaşlarımız var. Özellikle bugün o arkadaşlarımızı ön plana çıkararak darbuka çalmalarını sağladık. Yaşlılar yapamaz ön yargısını kırmak istedik. Çok güzel bir etkinlikti ve biz bu etkinliğe destek vermekten çok memnunuz" dedi. - EDİRNE

Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı

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Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi

Uzunköprü, Huzurevi, Edirne, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı - Son Dakika


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