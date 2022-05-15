Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı - Son Dakika
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Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı

15.05.2022 11:02

Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı Öldürülen oğlu üzerinden dolandırıldığını JASAT'tan öğrenen yaşlı kadın bayıldı Denizli'de oğlunun 38 yıl önce öldürüldüğü cinayet hatırlatılarak 350 bin lira dolandırılan yaşlı kadın, işin doğrusunu...

Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı

Öldürülen oğlu üzerinden dolandırıldığını JASAT'tan öğrenen yaşlı kadın bayıldı

DENİZLİ - Denizli'de oğlunun 38 yıl önce öldürüldüğü cinayet hatırlatılarak 350 bin lira dolandırılan yaşlı kadın, işin doğrusunu gerçek jandarmalardan öğrenince baygınlık geçirdi. 144 sabıkları bulunan ve daha önce 4 mühendisi de gazete kağıtlarıyla yüz binlerce lira dolandıran 4 şüpheli, JASAT'ın kod 'Avcı' operasyonuyla saklandıkları adreslerde tek tek yakalanıp 5 saat içerisinde adalete teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık olayları ile mücadele çerçevesinde Tavas ilçesinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması için il genelinde titiz bir çalışma başlattı. Jandarma sorumluluk bölgesinde yer alan yerleşim alanlarındaki kameralarını takibe alan JASAT, bu esnada Acıpayam ilçesine bağlı Köke Mahallesi'ne yabancı bir aracın çok fazla giriş çıkış yaptığını tespit etti.

Dolandırıldığını öğrenince yere yığıldı

13 Mayıs Cuma günü saat 11.00 sıralarında şüpheli aracın yeniden kırsal mahalleye geldiğini gören jandarma ekipleri, anında köy muhtarı ile irtibata geçti. Saat 13.00'te muhtar ile birlikte şüphelilerin irtibat kurduğu 77 yaşındaki Cemile Özcan'ın evine giden ekipler, yaşlı kadına evine gelenleri tanıyıp tanımadığını sorduğunda gerçek ortaya çıktı. Gerçek jandarmadan dolandırıldığını öğrenen Cemile Özcan, baygınlık geçirdi. Sakinleştirilen yaşlı kadın, evine gelen ve kendisini jandarma olarak tanıtan Soner A.'nın oğlunun 38 yıl önce öldürüldüğü olayı hatırlatarak, "Evinizde bulunan altın ve paralar, oğlunun katiline ait olabilir. Onları kontrol ettirip geri getireceğiz" dediğini ve bu yüzden korkarak tüm birikimini eliyle teslim ettiğini söyledi.

Suç makineleri 5 saatte yakalandı

Başka bir olayın araştırıldığı titiz çalışmada yeni bir dolandırıcılık vakasını ortaya çıkaran JASAT, şüphelilerin yakalanması için kod 'Avcı' operasyonunu başlattı. Yaşlı kadının evinden yaklaşık 350 bin TL değerindeki altın ve paraları alan Soner A., Antalya'ya kaçmaya çalışırken Antalya emniyeti ile koordine kurularak yakalandı. Dolandırıcılık olayına karışan diğer şüpheliler olan Mehmet S. (40), İbrahim B. ve Orhan O. ise Denizli'de saklandıkları adreslerinde JASAT tarafından tek tel gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamalarında Soner A.'nın 70, Mehmet S.'nin 15, İbrahim B.'nin 21 ve Orhan O.'nun ise 38 ayrı suç kayıtlarını olduğu belirlendi. Ele geçirilen para ve altınlar, yaşlı kadına teslim edilirken; 5 saat içerisinde yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden Mehmet S. ve Orhan O.'nun; 2021 yılı Mayıs ayında 4 mühendisi ellerindeki bugünkü değeri yaklaşık 10 milyon 730 bin TL olan 1 milyon Avustralya Dolarını 200 bin TL'ye satmak için anlaşan ancak takas sırasında önce gerçek para gösterip içerinde gazete ve dergi parçaları bulunan çantayı vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheliden 2'si oldukları ortaya çıktı.

Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı
Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı
Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı
Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı

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Yaşlı kadını 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı Yaşlı kadını 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı Son Dakika | Dolandırıldığını eve gelen jandarmadan öğrendi Son Dakika | Dolandırıldığını eve gelen jandarmadan öğrendi Aranan zanlı JASAT'tan kaçamadı Aranan zanlı JASAT'tan kaçamadı

Jandarma, Cinayet, Denizli, JASAT, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı kadını, 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek 'Av'landı - Son Dakika
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