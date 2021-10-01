Yaşlı nüfusu fazla olan Edirne'ye 200 yataklı huzurevi daha yapılıyor - Son Dakika

1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde Edirne'de, yaşlılara daha kaliteli ve ulaşılabilir imkanlar sunabilmek adına kentin en büyük huzurevinin inşası için ilk kazma vuruldu.

Edirne'de 17 bin metrekare kapalı alansa sahip, bina ve donatıları ile birlikte 45 bin metrekarelik alana yapılacak olan 200 yataklı huzurevinin inşası için ilk kazma vuruldu. Eski TOKİ Bölgesine yapılacak huzurevinin temel atma töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, Edirne'nin nüfusunun hızla yaşlandığını, ilerleyen yıllarda huzurevlerine duyulacak ihtiyacın çok daha fazla belirgin olacağını söyledi.

"Yaşlı nüfusumuz Türkiye ortalamasının iki katı"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye genelinde yüzde 9.5 olan 65 yaş üstü nüfus oranının Edirne'de yüzde 15.5 olduğunu söyledi. 2020 yılı verilerine göre 407 bin 763 kişi olan Edirne nüfusunun yaklaşık 63 bin kişinin 65 yaş üstü olduğunu ifade eden Özbaş, ilçeler ile birlikte değerlendirildiğinde, Edirne'nin 65 yaş üstü yaş grubunda bulunan kişi sayısının Türkiye ortalamasının neredeyse iki katına denk geldiğini anlattı.

Konuşmaların ardından, 200 yataklı huzurevinin inşası için ilk kazma vuruldu. - EDİRNE