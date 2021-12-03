Üye Girişi
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet - Son Dakika

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet

03.12.2021 09:48
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet

Şırnak'ta yaşlı ve bakıma muhtaç tek başına kalan vatandaşların imdadına kaymakamlık personeli yetişiyor.

Şırnak'ta yaşlı ve bakıma muhtaç tek başına kalan vatandaşların imdadına kaymakamlık personeli yetişiyor. Her hafta düzenli ev temizliği yapan kadın ekibi takdirleri topluyor. Tek başına kalan yaşlı kadınlar temizlik için gelen kadın timine evlerini emanet edip dışarı çıkıyor. Gün boyu temizlik yapan kadın timleri yemek yapıp akşama doğru evden çıkıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın yaşlı ve bakıma muhtaç tek başına kalan kadınlara yönelik başlattığı proje bölge halkı tarafından takdir ediliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) 6 kişilik bir ekip daha önce ilçe genelinde belirlenen tek başına kalan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayata geçen proje sayesinde bir çok eve gidip haftada 2 kere temizlik yapan ekiplere talep oldukça fazla. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan yaşlılara yönelik başlatılan proje her geçen gün daha çok büyüyor. Beytüşşebap ilçe genelinde 5 ay önce başlatılan proje kapsamında belirlenen yardıma muhtaç yaşlı vatandaşların bütün ihtiyaçları kadın timleri tarafından karşılanıyor. Kürtçe konuşan Hamail Ataman, "Çok teşekkür ederim kaymakam beye, gönül rahatlığıyla evimi teslim ediyorum. Bu ekibi çok seviyorum bütün işlerimi yapıyorlar. Bunlardan başka kimsenin gelmesini istemiyorum. Çok memnunum. Kaymakamımıza minnettarım. Evimi temizliyorlar. Allah razı olsun" diye konuştu.

Zehra Ataman ise hasta ve tek başına olduğunu söyledi. Ataman, "Hastayım tek başımayım. Allah herkesten razı olsun. Bütün işlerimi yapıyorlar, minnettarım. Tek isteğim bu projenin devam etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Temizlik timi personeli Leyla Aykut, "Öncelikle kaymakam beye teşekkür ediyoruz. Yardıma muhtaç yaşlıların evlerine gidiyoruz. Şimdi 5 kişi çalışıyoruz. Bu çalışmaların olmasını istiyoruz. Herkes çok memnun çok mutlu oluyor. Bu projenin devam etmesini istiyorlar. Gönül rahatlığıyla evlerini bize teslim ediyorlar. Çocuklarım var. Üçünü okutuyorum. Bu proje sayesinde evime ekmek götürebiliyorum" dedi.

Yaşlı ve bakıma muhtaç yaşlılara sahip çıkıyorlar

Beytüşşebap kaymakamlığı hayata geçirdiği proje sayesinde bir çok yaşlı faydalanıyor. Kadın güven timleri evlerde temizlik çalışması yapıyor, yaşlıların bütün ihtiyaçlarını gideriyor. Haftada 2 gün çalışan ekipler ilçe genelinde bütün yaşlılara gözü gibi bakıyor. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz'un talimatlarıyla ilçede belirlenen ve tek başına kalan yaşlılara yönelik hazırlanan proje sayesinde onlarca yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşın bir dediği iki edilmiyor. Bütün masrafları üstlenen kaymakamlık ev temizliğinin yanı sıra kişisel bakımlarını da üstleniyor. - ŞIRNAK

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet

Beytüşşebap, Şırnak, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aniden hareketlenen vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı 09:46 Aniden hareketlenen vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı 09:43 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı 09:37 Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor 09:36 Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza 09:13 Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi 07:56 Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor 07:21 Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor

Son Dakika Haberleri
09:43 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı
09:42 Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!
09:39 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor
09:37 Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı
09:35 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı
09:35 Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor
09:34 Kadın öğretmen, meslektaşı olan kocasını müdiresiyle bastı!
09:20 Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum
09:12 Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza
08:58 Almanya'da koronavirüs önlemleri arttı! Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirildi
Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı         
09:47
Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor! Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!         
09:43
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
Kadın öğretmen, meslektaşı olan kocasını müdiresiyle bastı! Kadın öğretmen, meslektaşı olan kocasını müdiresiyle bastı!         
09:35
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum         
07:20
Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam         
07:18
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 09:53:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement