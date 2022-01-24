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Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor - Son Dakika

Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor

24.01.2022 14:38
Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor

Adıyaman'da yaşlı ve kimsesizlerin toprak damları belediye ekipleri tarafından kürenerek temizleniyor.

Adıyaman'da yaşlı ve kimsesizlerin toprak damları belediye ekipleri tarafından kürenerek temizleniyor.

Kent merkezinde yarım metreyi geçen kar kalınlığı nedeniyle toprak damların çökme ihtimali karşısında belediye ekipleri yaşlı ve kimsesiz kişilerin damlarını kürüyerek kardan temizliyor. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın da zaman zaman eşlik ettiği çalışmalarda, damlarda biriken yarım metreyi aşkın karlar kürekler ile temizleniyor. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ta ekiplerin kar kürümelerine yardımcı oluyor. Adıyaman merkezde çeşitli mahallelerde 10'un üzerinde yaşlı ve damını kürüyemeyen kişilerin damları küründü. Son olarak yaşlı annesi ve kızıyla birlikte yaşayan Sevim Tutar'ın evinin damı temizlendi.

Adıyaman'a 22 yıl önce bu yoğunlukta bir kar yağdığını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Belediye olarak sadece yol temizlemiyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri oluyor, mağduriyetleri oluyor onlar için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle yaşlı, kimsesiz ve damını kardan temizleyemeyecek kişilerin talepleri doğrultusunda damların temizliğini yapıyoruz. Bu gün de Sevim Tutar ablamız annesi ve kızıyla birlikte yaşadığı evin de ciddi bir kar birikintisi olduğunu bize söyledi. Bizlerde arkadaşlarımızı hemen buraya gönderdik, şuan burada çalışıyorlar. Geçtiğimiz hafta Salı gününden beri süren kar yağışına 510 personel ve 140 aracımızla sahalardayız" dedi.

Sevim Tutar ise, Belediye Başkanı'nı aradıktan kısa bir süre sonra ekibiyle birlikte geldiğini belirterek, damı küredikleri için Başkan Kılınç ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor
Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor
Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor
Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor
Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor - Son Dakika


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