Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika
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Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

04.03.2022 12:39
Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde Kaymakam Ömer Tekeş'in talimatları doğrultusunda kar yağışı sonrası ilçe merkez ve köylerde ki yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları jandarma başta olmak üzere kamu personelleri tarafından karşılandı.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde Kaymakam Ömer Tekeş'in talimatları doğrultusunda kar yağışı sonrası ilçe merkez ve köylerde ki yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları jandarma başta olmak üzere kamu personelleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Tekeş'in talimatları doğrultusunda kaymakamlık, belediye, jandarma ve polislerden oluşan kamu personellerinden oluşan ekipler yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve köylerdeki yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretteler de vatandaşların ekmek başta olmak üzere diğer ihtiyaçları giderildi.

Kaymakam Tekeş ilçede buna benzer çalışmalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı
Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

YORUMLAR
500
Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu' Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu'

Karahisar, Jandarma, Kamu, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika


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