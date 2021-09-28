Yaylada karda araçları gitmeyince çözümü kaputta seyahat etmekte buldular - Son Dakika

Yaylada karda araçları gitmeyince çözümü kaputta seyahat etmekte buldular
28.09.2021 14:46
Rize'de kar yağışına aldırmadan otomobil ile yaylaya gezmeye giden gençlerin araçları kar üzerinde ilerlemeyince başvurdukları yöntem herkesi güldürdü.
Rize'de kar yağışına aldırmadan otomobil ile yaylaya gezmeye giden gençlerin araçları kar üzerinde ilerlemeyince başvurdukları yöntem herkesi güldürdü.
Rize'de yaşayan Fatih Ayhan arkadaşları ile birlikte yaylaya çıkmak istedi. Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylasına otomobille çıkmak isteyen 6 arkadaş otomobilleri kar üzerinde ilerlemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Araç zorlanmaya başlayınca araçtan dışarıya çıkan 4 kişi her bir tekerin üstünde zıplayarak uzun bir süre aracı ilerletmeye çalıştı. Kar yüksekliğinin arttığı noktadan sonra araçla ilerlemeyen gençler yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yaylaya ulaşmak zorunda kaldı. Araçta kalan kişi ise o anları anbean kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Gençlerin ilginç yöntemi sosyal medyada ilgi gördü. - RİZE
Son Dakika 14:44 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki öğrenci akıl hastanesine kaldırıldı 14:43 Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti 14:30 Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? 14:24 Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak 14:18 Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı 14:06 Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim 13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar 13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek