Yaylada mahsur kalan ineği, dron çekimi yapan iki arkadaş kurtardı - Son Dakika
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Yaylada mahsur kalan ineği, dron çekimi yapan iki arkadaş kurtardı

05.05.2022 10:08
Yaylada mahsur kalan ineği, dron çekimi yapan iki arkadaş kurtardı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otlanırken ekinlere zarar vermesin diye boynuna takılan ipin taşlara dolanması sonucu mahsur kalan inek, bölgede dron çekimi yapanların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otlanırken ekinlere zarar vermesin diye boynuna takılan ipin taşlara dolanması sonucu mahsur kalan inek, bölgede dron çekimi yapanların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinin Mazığ Dağı eteklerinde bulunan yaylada arkadaşıyla birlikte dron ile çekim yapan Umut Irmak ve Yunus Okay, görüntüde olduğu yerde sabit duran bir ineği fark etti. İneğin dakikalarca olduğu yerde kaldığını gören Irmak ve Okay, durumu anlamak için dronu ineğin bulunduğu bölgeye yolladı. Gelen görüntüler sonrasında otlanırken ekinlere zarar vermesin diye ineğin boynuna takılan ipin taşa takıldığı için hareket edemediğini fark eden iki arkadaş, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ineği kurtarmak için harekete geçti. Kısa süre sonra ineğin mahsur kaldığı yere ulaşan iki arkadaş, ipi taşlara dolandığı için hareket alanı kısıtlanan ineği kurtardı.

Durumu tesadüfen dron görüntüleri sayesinde fark ettiğini dile getiren Umut Irmak, ineğin mahsur kaldığını fark edince duruma kayıtsız kalamadıklarını söyledi. İneğin boynundaki ipin bölgede bulunan iki ayrı taşa takıldığını ifade eden Irmak, ineğin tamamen hareketsiz kaldığını ve arkadaşıyla ineği kurtardıklarını kaydetti. - BİTLİS

Yaylada mahsur kalan ineği, dron çekimi yapan iki arkadaş kurtardı
Yaylada mahsur kalan ineği, dron çekimi yapan iki arkadaş kurtardı
Yaylada mahsur kalan ineği, dron çekimi yapan iki arkadaş kurtardı
Yaylada mahsur kalan ineği, dron çekimi yapan iki arkadaş kurtardı

YORUMLAR
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Güroymak, Bitlis, Umut, İnek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaylada mahsur kalan ineği, dron çekimi yapan iki arkadaş kurtardı - Son Dakika


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