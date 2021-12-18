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Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı - Son Dakika

Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı

18.12.2021 10:30
Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı

DÜZCE (İHA) – Hava sıcaklıklarının günden güne düşmesi ve önümüzdeki günlerde kar yağışının beklenmesi ile birlikte yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı geldi.

DÜZCE (İHA) – Hava sıcaklıklarının günden güne düşmesi ve önümüzdeki günlerde kar yağışının beklenmesi ile birlikte yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı geldi. Kar yağdığında lastik değiştirmek yerine kış lastiklerinin bir an önce takılması gerektiğini belirten Lastik Servisi Müdürü Ümit Sel, "Havaların 7 derecenin altına inmesi ile birlikte kış lastiklerinin mutlaka takılması gerekiyor" dedi.

Hava şartlarının zorlaşmaya başlaması ile birlikte araç sahiplerine çok önemli uyarı yapıldı. Havaların 7 derecenin altına düşmesi ile birlikte kış lastiklerinin muhakkak takılması gerektiğini vurgulayan Servisi Müdürü Ümit Sel, sürücülerin yol tutuşu olmayan lastiklerle kaza yapması maliyetin daha yüksek olduğunu söyledi. Sel, "Aracınız ne kadar lüks, ne kadar üst segment olursa olsun, 4x4 dahi olsa bile aracın altındaki lastikler yaz lastiği ise bu hava koşullarında hiçbir hükmü hiçbir fonksiyonu yok. Aracınızı daha konforlu daha güvenli kullanmak istiyorsanız hem can güvenliğiniz hem mal güvenliğiniz hem de çevrenizdeki trafikte ki insanlara zarar vermemek için kış lastiği kullanılması gerekiyor. Bugün malum araç fiyatları çok yüksek, kaza yapılmasının ardından yedek parça rakamları da yüksek. Bugün bir aracın farı 15-20 bin lira arasında değerlendiriliyor. Dolayısı ile kış lastiğinin fiyatı, aracın farlarından tamponundan daha ucuz bir ürün. Dolayısı ile tavsiyemiz mutlaka ama mutlaka Kış lastiği takmaları yönünde. Hem can güvenlikleri hem de mal güvenlikleri için" şeklinde konuştu.

Kar lastiği mi kış lastiği mi?

Doğru bilinen bir yanlışı da vatandaşlara önemle hatırlatan Sel, "Aslında yanlış bir olgu var. Arabaya 'karda takarım ben bunu' veya 'benim aracım 4x4, karda sıkıntı yaşamam sorun yaşamam' denerek yaz lastiği ile devam ediyorlar. Kışa bu şekilde girmeye çalışıyorlar ama bu yanlış bir bilgilendirme tabi ki. Bu lastik sadece kar lastiği değil. Adı üzerinde kış lastiği. Sadece kar olarak değerlendirmemek gerekiyor konuyu. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde hep söylüyoruz bunu. Yaz lastiğinin hiçbir fonksiyonu hiçbir özelliği kalmıyor. Bunu sadece yağmurlu havalarda gibi görülmemesi gerekiyor. Şöyle değerlendirilmeli siz 1 milyon lira 1.5 milyon lira vermişsiniz bir araç almışsınız, sizin yol ile aranızdaki tek şey lastiğiniz. Dolayısı ile bunun en iyi şekilde olması ve en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yaz lastiğinin hiçbir şekilde fonksiyonu kalmıyor havanın 7 derecenin altına olmasında. Can ve mal güvenliğiniz için kış lastiği takmanız mecburi" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı
Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı
Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı
Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı
Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı
Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı
Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı

Tragger, Sel, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaz lastiği takılı olan araç sahiplerine önemli uyarı - Son Dakika


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