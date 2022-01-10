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Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor - Son Dakika

Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor

10.01.2022 10:02
Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor

Küçükbaş varlığında ilk sırada yer alan Van'da besiciler, hayvanları için kış mevsiminin tüm zorluklarına göğüs geriyor.

Küçükbaş varlığında ilk sırada yer alan Van'da besiciler, hayvanları için kış mevsiminin tüm zorluklarına göğüs geriyor.

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alan Van'da, besicilerin zorlu kış mesaisi başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla zorlu geçecek bir güne başlayan besiciler, kış mevsiminin çetin koşullarına da göğüs geriyorlar. Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kış mevsiminde ise hayvanlarına ahırlarda bakıp, kar üzerinde besliyor.

Geçim kaynakları hayvancılık olan vatandaşlar, kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği alanlarda bütün zorlukları aşarak üretimlerine devam ediyorlar. Karla kaplı arazilerde karı ezen besiciler, kar üzerinde hayvanlarını otlatıyor.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde ikamet eden Tekin Ökçün isimli besici, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını ifade ederek, işlerinin özellikle kış mevsiminde daha da zorlaştığını belirtti. Ökçün, "Kışın kar yağışından sonra hayvanlara bakmak zordur. Dışarıda kar var, içerde de hayvanlara bakmak zordur" ifadelerini kullandı. Bir çobanın aylığının 7 ila 8 bin TL arasında değiştiğini söyleyen Ökçün, "4 çoban tutarsam ayda 28 bin TL yapıyor" dedi.

Günde iki kez hayvanları dışarıya saldıklarını aktaran Ökçün, "Sabah saat 08.00 ila 09.00 arası hayvanları dışarı bırakıyorum. Saat 12.00 da ise içeriye alıyorum. Öğleden sonra saat 14.00 gibi dışarı bıraktığım hayvanları akşam saat 17.00'de ise tekrar içeri alıyorum. Bu böylece hayvanlar doğum yapana kadar devam eder. Doğum olduktan sonra günde iki kez olan yemlememiz üç öğüne çıkar" diye konuştu. - VAN

Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor
Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor
Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor
Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor
Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor
Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor

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Türk Lirası, Türkiye, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor - Son Dakika
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