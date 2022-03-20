Yazlık evlerini savaştan kaçan Ukraynalı aileye açtılar - Son Dakika

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan kadın ve çocuklar komşu ülkelere sığınıyor. Muğlalı avukat Pınar Alpay Tozun, eşiyle birlikte Akbük sahilindeki evlerini Ukrayna'daki savaştan kaçan 4 kişilik aileye açtı.

Avukat Pınar Alpay Tozun, eşiyle birlikte savaş mağduru Ukraynalılara yardım toplayan Katya Prokopiuk ile görüşerek 4 kişilik bir aileyi Muğla'ya davet etti. Tozun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yolculukları 6 gün sürmüş. Geldiklerinde yanlarında küçük bir bavul ve bir kedi vardı. Her şeyi geride bırakıp geldiler, psikolojileri çok bozuk ancak burada güvende olacaklar. Yaralarını sarmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi. "Kendileri ülke savunması için Ukrayna'da kalırken eşlerini ve çocuklarını başka ülkelere gözyaşları içerisinde gönderen babaların haberleri beni derinden etkiledi." ifadelerini kullanan Tozun, "Bu insanlara evimizi açmayı düşündük. Önce konsolosluklara haber bırakmak istedik. Ancak hiçbir konsolosluğa telefon ile ulaşamadık. Bunun üzerine haberlerde adını gördüğüm Katya Prokopiuk ile iletişime geçtim. Onun sayesinde bu insanlara ulaştık. Şuan evimize 4 kişilik bir aile geldi. 2'si yaşlı karı koca, birisi engelli olmak üzere 2 kızları var. Birkaç güne çocukları ile birlikte gelecek 2 anneyi daha bekliyoruz. Bu süreçte evdeki eksik eşyaların ikamesinde yardımcı olan Menteşe Belediyesine de çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - MUĞLA