Yemen ordusu son 24 saatte 753 saldırı düzenleyip 218 Husi unsurunu etkisiz kıldı

Yemen ordusu, son 24 saat içinde Husilere ait askeri hedeflere 753 hassas saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Yemen Şafağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen saldırılar sonucunda Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından 218 kişi etkisiz hale getirilmiş; toplam 78 askeri araç ile ağır ve orta çaplı silah imha edilmiş veya kullanılamaz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Husi hedeflerine 753 hassas saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Husilere ait komuta merkezleri, askeri üsler ve ikmal araçları gibi çok sayıda hedefin vurulduğunu aktaran en-Nezzili, "Yemen Şafağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen bu saldırılar sonucunda Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından 218 kişi etkisiz hale getirilmiş; toplam 78 askeri araç ile ağır ve orta çaplı silah imha edilmiş veya kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

Husiler, Suudi Arabistan'a yeni misilleme saldırıları düzenlediklerini duyurdu

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın dün Sana kenti dahil Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerine çok sayıda yeni saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öne süren Saree, "Misilleme olarak onlarca balistik füzeyle 3 nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Misilleme saldırılarında Riyad'daki Halid Uluslararası Havalimanı'nı, Hamis Muşayt'taki Halid Hava Üssü'nde bulunan askeri ve lojistik altyapıları ve Cizan'daki Sınır Muhafızları güçlerinin Güney Deniz Üssü'nü hedef aldıklarını aktaran Saree, "Saldırılarımız sonucunda düşman Suudi Arabistan güçlerinden ölen ve yaralanan asker ve subaylar olmuştur" iddiasını dile getirdi. Havayolu şirketlerine ve yolculara yaptığı Riyad'daki Halid Uluslararası Havalimanı'nı kullanmama çağrısını yineleyen Saree, "Aynı uyarı, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin kutsal hava sahaları hariç, tüm Suudi Arabistan hava sahası için de geçerlidir" dedi.