Yemen ordusu Taiz'de koalisyonun Husi merkezini vurup 2 tank imha ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Yemen ordusu Taiz'de koalisyonun Husi merkezini vurup 2 tank imha ettiğini açıkladı

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Yemen ordusu, Taiz'de Husi komuta merkezine düzenlenen koalisyon saldırısında 2 tankın imha edildiğini açıkladı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 124 saldırı düzenlediğini, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kişilerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusu, Taiz kentinde yer alan ve Husiler tarafından komuta-kontrol merkezi olarak kullanılan bir otele koalisyon güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Hava saldırıları sonucunda komuta-kontrol merkezi işlevsiz hale getirilmiş ve Husilere ait 2 tank imha edilerek sivillerin güvenliğine katkı sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerilim devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koalisyon güçlerinin Taiz kentinin doğusunda yer alan ve Husiler tarafından komuta-kontrol merkezi olarak kullanılan terk edilmiş Sofitel Otel'e saldırı düzenlediğini duyurdu. Hedef alınan otelin Husiler tarafından sivillere yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla kullanıldığını, ağır şekilde tahkim edildiğini ve tank ile topçu unsurlarına ev sahipliği yaptığını belirten en-Nezzili, "Hava saldırıları sonucunda komuta-kontrol merkezi işlevsiz hale getirilmiş ve Husilere ait 2 tank imha edilerek sivillerin güvenliğine katkı sağlanmıştır" dedi.

Husiler: "Suudi Arabistan son 24 saatte 124 saldırı düzenledi"

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Husi kontrolünde bulunan Sana, Lahic, Taiz, Saada, Hacce, Hudeyde, Amran ve Cevf bölgelerindeki hedeflere 124 saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda Hamis Muşayt Hava Üssü'nden kalkan F-15 savaş uçakları ile Necran'dan fırlatılan füzelerin kullanıldığını aktaran Saree, "Bu saldırılar sonucunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişiler hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır" dedi. Saree, "Böylece, askeri gerilimin tırmanmasından bu yana kontrolümüzdeki bölgelere gerçekleştirilen Suudi saldırılarının toplam sayısı 3 bin 24'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaDünyaYerelYemenTaizSon Dakika

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