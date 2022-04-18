Yeni Bafra Hükümet Konağı'nın yüzde 85'i tamam - Son Dakika
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Yeni Bafra Hükümet Konağı'nın yüzde 85'i tamam

18.04.2022 14:01
Yeni Bafra Hükümet Konağı'nın yüzde 85'i tamam

Yeni Bafra Hükümet Konağı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı.

Yeni Bafra Hükümet Konağı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen ve inşa çalışmalarına 2020 yılı Mart ayında başlanan yaklaşık 25 milyon TL bedelli yeni Bafra Hükümet Konağı'nın inşaatı sona yaklaşıyor. Toplamda 11 bin 495 metre kare inşaat alanı olacak şekilde projelendirilen, 4 katlı hükümet konağı bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaştı.

"Yeni bir çehre kazandıracak"

Bafra Hükümet Konağı hakkında bilgi veren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bafra ilçesinde 13 bin 29 metre kare arsa alanı içerisinde inşaatı devam eden hükümet konağının, hemen bitişiğinde Kızılırmak Nehri kenarına yapılacak olan Millet Bahçesi ve spor tesisleriyle bütünleşerek Bafra ilçesine yeni bir çehre kazandıracağını vurguladı. Vali Dağlı, "Mimarisi ve estetiğiyle Bafra'ya yakışan bir yapı olarak ön plana çıkan hükümet konağı, tamamlandığında farklı yerlerdeki hizmet birimlerini de tek bir çatı altında toplayarak, modern yapısı ve teknolojik alt yapısıyla vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın çok daha konforlu bir ortamda iş ve işlemlerini halledebileceği yeni hükümet konağının Bafra ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Yeni Bafra Hükümet Konağı'nın yüzde 85'i tamam
Yeni Bafra Hükümet Konağı'nın yüzde 85'i tamam
Yeni Bafra Hükümet Konağı'nın yüzde 85'i tamam

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Hükümet, İnşaat, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeni Bafra Hükümet Konağı'nın yüzde 85'i tamam - Son Dakika


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