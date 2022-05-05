Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı - Son Dakika
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Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı

05.05.2022 13:14
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı

Zonguldak'ta yeni doğum yapan kedi ayağına tuğla düşmesi sonucu yaralandı.

Zonguldak'ta yeni doğum yapan kedi ayağına tuğla düşmesi sonucu yaralandı. Ayağının kesilmesine karar verilen sokak kedisi başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Zonguldak merkezde geçtiğimiz günlerde hayvan severler tarafından beslenen ve yeni doğum yapan sokak kedisinin ayağına bir inşaattan tuğla düştü. Hayvanseverlerin durumu fark etmesi üzerine, kedi yavrularıyla birlikte hemen kent merkezindeki veteriner hekime getirildi. Klinikte iddiaya göre kedinin kurtarılabilmesi için ampute edilmesine karar verildi. Ancak hayvansever kedinin ayağının kesilmesine razı olmayarak kediyi bir başka kliniğe getirdi.

Veteriner Hekim Önder Alkan tarafından muayene edilerek tomografisi çekilen kedi hemen ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyat geçiren sokak kedisi sağlığına kavuşarak, gözetim altına alındı.

Veteriner Hekim Önder Alkan, "Ayağının üzerine tuğla düştü, ayağı parçalanıyor. Daha sonra hastamız doğum yapıyor. Ara içerisinde ayak tedavi edilmeye çalışıyor. Tedavi de başarılı olmuyor alçı falan takılıyor. Yeni bir tomografi tetkikleriyle kırıkların nasıl olacağını ne yapılabileceğini tespit ettik. Operasyona aldık, 4 tarak kemiği kırılmıştı. Kemikler parçalanmıştı. Tomografinin de bize verdiği kolaylıkla ameliyata aldık. Ameliyat sonrası kedimiz şu anda basmaya başladı. Ayak kısaca kesilmekten kurtuldu. Şu anda yavrularına bakıyor gayet sağlıklı. Bugün taburcu edeceğiz. Sokak hayvanı bakan arkadaşlar var. İlgilendikleri için teşekkür ediyoruz. Sokakta kalmış olsaydı telef olacaktı. Bir uzvunun kesilmesi ile alakalı belli kriterler var. Tuğlanın çok büyük olması, orada ki dokunun tamamen bozulması, damarların ve sinirlerin hasar görmesi, o bölgeye tutan kemiklerin tamamen kırılması, tek kırık olmaması. Bu ileri görüntüleme teknikleri gerektiriyor. Bu tetkikleri yaptıktan sonra ameliyata alıp kurtarılıp, kurtulamayacağına karar veriyorsunuz. Yoksa normal bir röntgenle bu iş maalesef olmuyor" dedi. - ZONGULDAK

Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı

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Veteriner, Zonguldak, Doğum, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı - Son Dakika


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