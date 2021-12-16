Yeni kıyafetlerin tanıtımını Başkan Özlü yaptı - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sahada aktif çalışan, vatandaşla birebir iletişim halinde olan saha personelinin yeni kıyafetlerini tanıttı. Düzce Belediyesi saha personelleri artık yazlık ve kışlık olarak tasarlanan tek tip kıyafetlerle Düzce'ye hizmet verecek.

Düzce Belediyesi, kurumsal kimlik tanıtımının ardından belediye genelinde gerçekleştirdiği logo değişimlerini yeni yıl öncesinde tamamlamak için harekete geçti. Bu kapsamda saha personellerinin giyecekleri tek tip kıyafetler de görücüye çıktı. Başkan Özlü'nün de giydiği yeni iş kıyafetlerinin tanıtımında, sahada aktif çalışan, vatandaşla birebir iletişim halinde olan saha personellerinin yazlık ve kışlık tep tip kıyafetleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Belediye personellerinin de eşlik ettiği Başkan Özlü, kıyafet tanıtımının ardından yaptığı açıklamada, "Bir süre önce kurumsal kimliğimizi değiştirerek kamuoyu ile paylaşmıştık. Düzce için değişim ve dönüşüm noktasında bir çok çalışmayı aynı anda gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz çalışanlarının iş elbiselerini kurumsal kimlik tasarımına uygun olarak yeniledik. Yeni iş elbiselerimizle Düzce için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de hep birlikte tanıtımını yapıyoruz. Yazlık ve kışlık olarak kullanılacak olan kıyafetler kullanış açısından da çalışanlarımızın görevlerini rahat şekilde yerine getirebilmelerini sağlayacak şekilde üretildi" dedi. - DÜZCE