Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi, Kırşehir Belediyesi'ne Devredildi - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi, Kırşehir Belediyesi'ne devredildi.

Devir işleminin ardından konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Su hepimizin ortak değeridir; değerimize sahip çıkalım!" dedi.

Yaşanan iklim değişiklikleri ve su kullanımındaki-tüketimindeki plansızlıkların meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi için Kırşehir Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ekicioğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Belediyemize devri gerçekleşen Tesis kapsamında Paket Arıtma, İdari Bina, Jeneratör Binası, Dekantör Binası, Membran Binası, Havalandırma Binası, Fosseptik yapısı, Teknik galeri, Bekçi ve Tesis Giriş kapısı, Tesis çevre duvarı ve tel çit imalatları tamamlanmış durumda.

Suyun kaynağından musluğa ulaşabilmesi ve Kırşehirli hemşehrilerimizin tüketimine sunulabilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz tarafından içme suyu kaynakları ve dağıtım sistemi içerisinde yenileştirme çalışmalarımız da aralıksız bir şekilde sürmektedir.

Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılsa da Kırşehirli hemşehrilerimizin mağdur olamamaları için alternatif kuyu arayışlarımız da sürmektedir.

Ülke genelinde ve ilimizde yaşanan kuraklık sebebiyle yer altı sularında çekilme olduğu da gözlenmektedir. Hatta bu su çekilmesi nedeniyle daha önce faal olan iki kuyumuzdaki su tamamen çekilmiş ve Belediye olarak alternatif kuyu çalışmalarımız başlatılmıştı.

Halkımız için önem arz eden su konusunda; Yeni Kuyular İçme suyu Arıtma Tesisi de DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile devri gerçekleştirilmiş oldu. Amacımız Kırşehirli hemşehrilerimize kiraçsiz ve yaşamsal olarak en kaliteli suyu vermektir.

Su kullanımında hepimizin ileri derece hassasiyet göstermesi gerekiyor. Su hepimizin ortak değeridir; değerimize sahip çıkalım."