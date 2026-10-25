YENİ Parti Giresun İl Başkanlığına Şenyürek getirildi, partide 7 bin üyeye ulaşıldı

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – YENİ Parti Giresun İl Başkanlığı'na, Kurucu İl Başkanı Gökhan Şenyürek getirildi. Şenyürek, kongredeki konuşmasında Giresun'da kısa sürede 7 bin üyeye ulaştıklarını belirterek, "Bu iktidar için yolun sonu göründü" dedi.

YENİ Parti Giresun 1. Olağan İl Kongresi, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde yapıldı. YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut'un divan başkanlığını üstlendiği kongreye, YENİ Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Görele Belediye Başkanı Aysel Uzun, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, ilçe başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, eski milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı ile partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektupları okundu. Mesaj ve mektuplar salonda alkışlarla karşılandı.

AKBULUT: "ÜRETİM DÜŞMANI BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Divan Başkanı İzzet Akbulut, bir gün önce Giresun'da yaptıkları ziyaretlerde fındık üreticilerinin sorunlarını dinlediklerini belirterek, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı fiyatların üretim maliyetlerinin altında kaldığını söylediklerini aktardı. Akbulut, "Size çok açık ve net söylüyorum ki Giresun'daki fındık üreticisi aynı, Burdur'daki arpa, buğday üreticisi aynı, Denizli'deki üzüm üreticileri de aynı. Türkiye'nin neresinde bir üretim varsa üretim düşmanı bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

Yargı uygulamalarında çifte standart olduğunu savunan Akbulut, belediye başkanları ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma süreçlerini eleştirdi. Akbulut, iktidara yakın isimlere yönelik uygulamalarla muhalefet temsilcilerine yönelik uygulamaların farklı olduğunu öne sürdü.

Partililere seslenen Akbulut, "İşte bu topluluk, işte bu salonu dolduran YENİ Partili Giresunlu hemşehrilerim, sizler bunu başaracaksınız. Sizler bu ülkeyi bu yokluktan, bu yoksulluktan, bu adalet krizinden, bu demokrasi krizinden kurtaracaksınız" dedi. Akbulut, Şenyürek ve yeni yönetimi kutlayarak kongrenin hayırlı olmasını diledi.

GEZMİŞ: "MİLLETTİN PARTİSİ OLMAK MİLLETİ DİNLEMEKTİR"

YENİ Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kongrenin cumhuriyete, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkma yürüyüşünün bir parçası olduğunu söyledi. Gezmiş, "YENİ Parti bir muhalefet partisi olarak doğmamıştır. YENİ Parti iktidara giden bir parti olarak doğmuştur. Bunun için de bizim sorumluluğumuz çok büyük" diye konuştu.

Milletin partisi olmanın halkı dinlemeyi ve verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirdiğini belirten Gezmiş, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi YENİ Parti milletin partisidir. Milletin partisi olmak yalnızca millet adına konuşmak elbette değildir. Milletin partisi olmak, milleti dinlemektir; verdiği sözün arkasında durmaktır" ifadelerini kullandı.

ŞENYÜREK: "BU İKTİDAR İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ"

İl Başkanı Gökhan Şenyürek de 24 Temmuz 2026'da kurulan YENİ Parti'nin kurucu il başkanı olarak Genel Başkan Sayın Özgür Özel tarafından görevlendirildiğini belirterek, "Çok kısa sürede, sizlerle birlikte Giresun'un ilçelerinde örgütlenmemizi tamamladık. Kendi imkanlarımızla parti binalarımızın kapılarını açtık, 7 bin üyeye ulaştık" dedi.

Fonlara ilişkin iddiaların siyasi sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Şenyürek, "Genel Başkanımız günlerdir soruyor. Partimizin sözcüleri soruyor. Biz de buradan soruyoruz; bu paralar nereye gitti? Kimler kazandı? Denetlemekle görevli olanlar ne yaptı? Tüm Türkiye bu sorunun cevabını bekliyor: Bu soygunun siyasi ayağında kimler var?" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere ve Halk TV'ye yönelik uygulamaları eleştiren Şenyürek, "Kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine, soruyu soranı susturmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki millet fon dosyasını konuşmasın. Yoksulluğun nedenini sormasın. Yapılan yanlışları öğrenmesin. Bütün bunlar, siyasi ömrünü tüketmiş, halkta karşılığı kalmamış bir iktidarın sandık korkusundan başka bir şey değildir" dedi. Şenyürek, "Bu iktidar için yolun sonu göründü. Evet, yolun sonu göründü, biz ise daha yeni başlıyoruz" diye konuştu.

Genel Başkan Özgür Özel'in örgütlere verdiği yedi göreve değinen Şenyürek, Giresun'un sorunlarına yerelden çözüm üreteceklerini belirtti.

Şenyürek, "Fındık üreticisi emeğinin karşılığını alamadığında onun yanında olacağız. Pazarda esnaf işlerin durduğunu anlattığında dinleyip geçmeyeceğiz. Eğitim emekçisinin, emeklinin, işçinin söylediklerini çalışmamızın parçası yapacağız. Genel Başkanımız bizden bulunduğumuz şehrin sorunlarını bilmemizi ve o şehre uygun çözümler hazırlamamızı istiyor. Biz de Giresun için bu sorumluluğu alacağız" dedi.

Üyelerin karar süreçlerine katılmasının önemini vurgulayan Şenyürek, "Burası yalnızca yöneticilerin gelip gittiği bir bina olmayacak. Üyelerimizin fikir ürettiği, gençlerin ve kadınların kararların içinde yer aldığı, bize oy vermeyen komşumuzun da rahatça gelip derdini anlatabildiği bir yer olacak. Hiçbir üyemizden yalnızca alkışlamasını bekleyemeyiz. Bu partinin kuruluşunda emeği olan herkesin geleceğinde de sözü olmalı" ifadelerini kullandı.

İktidara hazır olduklarını vurgulayan Şenyürek, "Birinci görevimiz, Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğumuzu göstermektir. İnsanlar bize baktığında yalnızca sorunları dile getiren siyasetçiler görmemeli. İşini bilen, sorumluluk alan, sözünün arkasında duran kadrolar görmeli. Bunun yolu da önce birbirimize ve halkımıza karşı davranışımızla güven vermekten geçer" dedi.