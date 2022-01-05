Yeni yıla, yeni evlerinde girdiler - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 6 nüfusla Küçükyılmaz ailesi, hayırseverlerin desteğiyle yeni yıla yeni evlerinde girdi.

İlçenin Camikebir Mahallesinde engelli eşi ve 4 çocuğuyla harabe bir evde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren anne İmhan Küçükyılmaz ve ailesini fark eden hayırsever vatandaşlar, durumu ilçe belediyesi ve yardım kuruluşlarına bildirdi. Ailenin zor şartlar altında yaşam mücadelesini fark eden Siverek Belediyesi, Hayrat Vakfı, İyilik Sensin Platformu ve İyiliğe Koşanlar ekibi iş birliğiyle ailenin yaşadığı harabe ev yıkılarak, yerine yeni bir ev yapıldı. Yeni yılın girmesiyle birlikte inşaatı biten evin içini de A'dan Z'ye yerleştiren hayırseverler, aileye yeni yıl sürprizi yaptı.

Oturma odasından çocuk odalarına, yatak odası ile mutfak eşyalarına kadar gerekli olan malzemeleri yerleştiren hayırseverler, daha sonra aileyi eve getirerek sürpriz yaptı. Karşılarında döşenmiş ve yepyeni evlerini gören Küçükyılmaz ailesi, duygulu anlar yaşadı. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamayan anne İmhan Küçükyılmaz, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Çocuklarıyla birlikte çok mutlu olduklarını söyleyen anne İmhan Küçükyılmaz, "Baştan sona her şeyi yaptılar. Bugün de evin içini döşemişler, bana güzel bir sürpriz yaptılar. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Koltuk takımı, çocuk odalarını, her şeyi yapmışlar. Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Böyle bir evi rüyamda bile görseydim inanmazdım. Bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hayrat İnsani Yardım Genel Başkan Yardımcısı Adnan Haydaroğlu, "Geçen sene Şanlıurfa Siverek'ten bir mağdur ailemizin haberi bize gelmişti, biz de bu aileyi araştırdık. Ailenin evinin olmadığını, daha doğrusu harabe bir evde yaşadıklarını tespit ettik. Sağ olsun ilçe belediyesinin katkılarıyla, biz bu evi yeniden inşa ettik. Maalesef ailenin evin içinde barınacağı eşyası da yoktu, bugün de bu yeni yılda, biz bu aileye bir sürpriz yaptık. Hem mobilya, hem gıda malzemesi, çocuk odası çalışma masası gibi benzeri birçok malzemeyi kardeşlerimize getirdik, yerleştirdik ve ailemize güzel bir sürpriz yaptık. Biraz önce o heyecanı ailemizle birlikte yaşadık ve gördük. Ben burada iyiliğe gönül vermiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA