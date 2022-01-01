Yeni yılın ilk günü Uludağ doldu taştı - Son Dakika

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a yılın ilk günü çıkmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Günübirlik tatilcilerle birlikte pistler doldu taştı.

Uludağ'da yeni yıl yoğunluğu yaşandı. Zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Günler öncesinden gelen tatilciler ve günü birlikçilerle birlikte pistler doldu taştı. Yeni yılın ilk günü hafta sonuna denk gelmesiyle yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının eksi 6'ya kadar düştüğü gösterdiği zirvede, kimi kızaklarıyla, kimi kayak takımlarıyla beyaz güzelliğin keyfini çıkardı.

Uludağ Milli Parkı gişelerinden itibaren oluşan uzun araç trafiğine rağmen, 50 santimetreyi aşan kar kalındığında vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Günübirlik Uludağ'a çıkan Bursalılar da ailece mangal yapmayı ihmal etmediler. - BURSA