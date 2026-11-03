Yeniden seçilen Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu mazbatasını Hakim Öztürk'ten aldı - Son Dakika
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Yeniden seçilen Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu mazbatasını Hakim Öztürk'ten aldı

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Yeniden seçilen Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu mazbatasını Hakim Öztürk\'ten aldı
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24 Ekim 2026'daki oda seçimlerinde yeniden başkan seçilen Ahmet Tanoğlu mazbatasını Hakim Ali Öztürk'ten aldı. Tanoğlu, mazbatayı Erzincan'a hizmet emaneti olarak gördüğünü belirterek üyelerin sorunlarına çözüm üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Tanoğlu, mazbatasını aldı.

24 Ekim 2026'da gerçekleştirilen oda seçimlerinde üyelerin güvenini yeniden kazanarak başkanlığa seçilen Tanoğlu'na mazbatası, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Öztürk tarafından verildi.

Tanoğlu, yaptığı açıklamada, üyelerin güveni ve desteğiyle yeniden göreve layık görülmenin mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıdığını belirterek, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Mazbatayı Erzincan'a hizmet etme sorumluluğunun bir emaneti olarak gördüğünü ifade eden Tanoğlu, yeni dönemde de üyelerin sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Esnaf, tüccar, sanayici ve girişimcilerin taleplerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Tanoğlu, oda çalışmalarını istişare anlayışıyla sürdüreceklerini bildirdi.

Tanoğlu, yönetim kurulu, meclis ve meslek komiteleriyle birlikte Erzincan ekonomisinin gelişmesi, üretimin ve ticaretin güçlenmesi için çalışacaklarını belirterek, şehrin ekonomik potansiyelini ileriye taşımak amacıyla kurumlarla iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
Ali ÖztürkErzincanEkonomiGüncelHakimYerelSon Dakika

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