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Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

30.09.2021 08:22
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de, System.String[]

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına dair karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı. Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez) eklendiği belirtildi. Karar yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Katma değer vergisi, cumhurbaşkanı, Gazete, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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