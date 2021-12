Yerel yönetimlerin kadın politikaları Selçuk'ta konuşuldu - Son Dakika

İzmir'de belediyelerin meclis üyeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonları üyelerinin ortak toplantısı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, yerel yönetimlerin kadın politikaları ve belediye bütçelerinde kadına yönelik şiddetle mücadele hizmetleri üzerine sunumlar yapıldı.

Eşit Yaşam Derneği tarafından düzenlenen, İzmir'deki belediyelerin meclis üyeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonları üyelerinin ortak toplantısı Selçuk'ta yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ev sahipliği yaptı. Toplantının açılış konuşmasını Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık yaptı. Eşit Yaşam Derneğinin amacının kadınları güçlendirmek ve özellikle de yerel yönetimlerde kadınları güçlü kılmak olduğunu belirten Işık, "Bizim için önemli olan daha eşit bir dünya, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır. Bizler Mustafa Kemal'in kızlarıyız. Bizleri bu kadar aydınlık, bu kadar standartları yüksek bir ülke konusunda önümüzü açan Mustafa Kemal Atatürk'e her zaman saygı ve minnetle bağlıyız. Onun bize kazandırdığı şartlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Derneğimizin ülküsü ve hedefi bu çerçevededir" dedi.

Nazik Işık'ın ardından Karabağlar Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürü Pelin Erda, "Yerel Eşitlik Eylem Planları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları", İzmir Yerel Eşitlik İzleme Platformu (CEİD) Koordinatörü Ayla Çelik ise "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Açısından Belediye Bütçelerini Hangi Göstergeler ve Hangi Hizmetlerle İzliyor?" başlıklı sunumlar yaptılar.

"En büyük sıkıntı ekonomik olarak kadının özgürleşememesi"

Sunumların ardından bir konuşma yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentte kadınlara yönelik hayata geçirilen projeleri anlattı. Kadına yönelik şiddet türlerinden; fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik şiddet ve psikolojik şiddete de dikkat çeken Başkan Sengel, "En büyük sıkıntı ekonomik olarak kadının özgürleşememesi. Kadının ekonomik olarak özgürleşememesi aslında sosyal yaşamdan elini eteğini çekmesine, doğal olarak sosyal yaşamda var olmayan kadının siyasette kendini gösterememesine sebep oluyor" ifadelerine yer verdi.

Selçuk Belediyesi bünyesinde kurulan Yerel Eşitlik Birimine de değinen Başkan Sengel, "Biz toplumsal eşitlik noktasında eşitliği, cinsiyete indirgemek istemedik. Eşitsizlik her alanda var. Tarlaya giden bir kadınla bir erkeğin yevmiyesi aynı değil. Tarlaya giden kadın sırtına çocuğunu alıp gidiyor; ama bir erkekten daha az para alıyor. Biz dedik ki dert arada gidip çocuğunu emzirmesiyle biz o çocuğa bakarız. Deppo Efes'in içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'den feyz alarak adını Masal Evi koyduğumuz; ancak Türkiye'de bir ilk olduğunu gururla söyleyebileceğim ve Efes Selçuk'ta tarım işçisi kadınların sonuçlarından çok memnun olduklarını belirtikleri bir proje. Her taraklaya giden kadının bize müracaat ettiği takdirde evinden çocuklarını sabah 6'da alıyoruz, Masal Evi'mize götürüyoruz, bakıyoruz. Bu çocukların hepsi bir şeyler öğreniyor Masal Evi'nde, resim yapıyor" diye aktardı.

Kadınlara yönelik projeler üretme konusunda kentte yaşayan nüfusu tüm yönleriyle tanımanın önemine değinen Başkan Sengel, Selçuk'ta hayata geçen Tandır Evi Projesinden bahsederek, "Biz halkın içine girmeli ve halkın ihtiyaçlarına göre adım atabilmeliyiz. Bu işi salonların, koltukların haricinde sokağa inerek, sokağa kulak vererek yapmalıyız. Efesli Bebeler Projesi 0-2 yaş arasına bez ve mama desteği sağladığımız proje. Yerele kulak vererek hayata geçirdiğimiz bir projedir" şeklinde konuştu. - İZMİR